Sheinbaum presenta el Plan México a empresarios del Foro Económico Mundial

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo presentó, ante empresarias y empresarios de 17 países miembros del Foro Económico Mundial, el Plan México y sus objetivos. Foto: Presidencia

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La presidenta Claudia Sheinbaum dirigió unas palabras a empresarios que asistieron al Foro Económico Mundial.

Habló del fortalecimiento de la inversión pública, el mercado interno y de la soberanía energética y expresó estar optimista.

“Desde nuestra perspectiva no puede haber prosperidad en un país si no es compartida”, dijo ante empresarios en el Salón Tesorería de Palacio Nacional.

Al darles la bienvenida afirmó: “Hemos construido un plan, le llamamos el Plan México tiene el objetivo de producir más en México para el mercado interno y también para las exportaciones”.

Agregó que su administración busca el “fortalecimiento del mercado interno, aumento de la soberanía alimentaria, aumentar la soberanía energética y fortalecer la inversión pública y la inversión privada”.

En redes sociales también compartió: “Seguimos optimistas sobre el crecimiento económico de nuestro país”.