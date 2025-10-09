Citi rechaza oferta de Grupo México por Banamex

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Tras una evaluación de la oferta, Citigroup rechazó la propuesta de compra de Banamex presentada por Grupo México, propiedad del empresario Germán Larrea.

“Después de evaluar cuidadosamente la propuesta, incluyendo sin limitación consideraciones financieras y de certeza de la operación, hemos comunicado a Grupo México que Citi rechaza su oferta”, informó el banco en un comunicado.

Sin ofrecer mayores explicaciones sobre las razones detrás de su decisión, Citi insistió en su intención de seguir adelante con el plan anunciado el 24 de septiembre de 2025, que contempla la venta parcial de Banamex a través de una Oferta Pública Inicial (OPI).

La institución explicó que esta estrategia “permitirá completar la desinversión de Banamex de una manera responsable y maximizar el valor para nuestros accionistas”, manteniendo la ruta que considera más estable y segura frente a las propuestas privadas.

Comunicado de Citi

Propuesta de Grupo México

La decisión de Citi ocurre apenas unos días después de que Grupo México notificó a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) su intención de lanzar una oferta para adquirir el 100% de Banamex.

En ese comunicado, el conglomerado precisó que, en caso de que Fernando Chico Pardo y su familia optaran por conservar el 25% de participación que recientemente acordaron con Citi, la oferta de Larrea se limitaría al 75% restante.

Larrea ya había mostrado interés en adquirir el banco desde la administración de Andrés Manuel López Obrador.