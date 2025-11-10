Buen Fin 2025: 16 mil policías de la SSC vigilarán plazas comerciales y transporte

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Con motivo del “Buen Fin 2025”, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) desplegará 16 mil policías en las 16 alcaldías de la capital para reforzar la vigilancia en plazas comerciales, corredores turísticos y sistemas de transporte, del jueves 13 al lunes 17 de noviembre.

En un comunicado, la dependencia precisó que el dispositivo operará desde las 6:00 horas del jueves hasta el cierre de actividades de cada jornada, con el objetivo de inhibir delitos y faltas administrativas durante uno de los periodos de mayor flujo económico del año.

Participarán 11 mil 500 elementos de la SSC, apoyados con 780 unidades oficiales, 40 motocicletas, cinco grúas y un helicóptero Cóndor, además de 2 mil 600 policías auxiliares y mil 900 de la Policía Bancaria e Industrial (PBI).

Las labores de los uniformados se concentrarán en corredores comerciales, centros y plazas de consumo, instituciones bancarias, cajeros automáticos, áreas recreativas, el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) y las principales vías de acceso.

La vigilancia también se extenderá a los Centros de Transferencia Modal (CETRAM), al Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, al Trolebús y al Metrobús, así como a zonas turísticas y gastronómicas del Centro Histórico.

El personal de la Subsecretaría de Control de Tránsito realizará ajustes viales y desvíos para evitar congestionamientos, y utilizará dispositivos electrónicos para sancionar infracciones al Reglamento de Tránsito, especialmente a conductores que obstruyan el flujo vehicular o se estacionen en sitios prohibidos.

La SSC informó que el operativo se reforzará con el monitoreo de las cámaras del Centro de Comando y Control (C2) y del Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5).

La SSC llamó a la ciudadanía a seguir las siguientes recomendaciones:

Revisar el estado de los productos antes de adquirirlos.

Consultar políticas de cambio, garantía o devolución, y conservar todos los comprobantes de compra.

En caso de pagar en efectivo, verificar los elementos de seguridad de los billetes, y en pagos con tarjeta, confirmar el monto antes de autorizar la transacción.

Verificar que la mercancía corresponda con lo señalado en el recibo de pago.

Mantener objetos personales siempre a la vista.

Exhortó a usar la aplicación “Mi Policía”, que permite solicitar acompañamiento a cuentahabientes, ubicar a la policía de cuadrante y comunicarse de inmediato con su número asignado ante cualquier emergencia.

La SSC reiteró que los reportes de emergencia pueden hacerse al 911 y al teléfono institucional 55 5208 9898.