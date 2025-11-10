Peso se aprecia ante posible reapertura del gobierno de Estados Unidos. Foto: Cuartoscuro / Graciela López Herrera

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Para este 10 de noviembre, el peso inicia la sesión con una apreciación de 0.24%, equivalente a 4.4 centavos, al cotizar en torno a 18.40 pesos por dólar, de acuerdo con datos de Bloomberg.

Durante la jornada, el tipo de cambio alcanzó un máximo de 18.46 y un mínimo de 18.36 pesos por dólar.

La apreciación de la moneda ocurre en medio del optimismo por la posibilidad de que el cierre gubernamental en Estados Unidos concluya pronto, lo cual favorece el ánimo de los inversionistas hacia México.

“Tras 40 días de cierre y 14 rondas de votaciones rechazadas, el Senado logró alcanzar los 60 votos necesarios para aprobar un paquete de gasto que permitirá mantener abiertas varias agencias federales hasta el 30 de enero”, señaló el área de análisis de Banco Base.

La aprobación fue posible gracias al apoyo de siete senadores demócratas y un independiente, quienes se sumaron a 52 republicanos, mientras que 38 demócratas, un independiente y un republicano votaron en contra.

El paquete contempla además tres proyectos de ley que extienden la operación de los Departamentos de Agricultura y Asuntos de los Veteranos, así como de los programas de construcción militar y del Poder Legislativo, hasta el cierre del año fiscal 2026.

También autoriza el uso de fondos para cubrir los salarios atrasados de los empleados federales, incluidos aquellos suspendidos durante el cierre, y prohíbe nuevos despidos hasta el 30 de enero.

El paquete igualmente incorpora ajustes de gasto en ciertos departamentos y contempla reembolsos a los estados que utilizaron recursos propios durante el cierre.

El Senado estadunidense se reunirá este mismo día, aunque la votación final aún no ha sido programada.