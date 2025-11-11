México va por la guerra del azúcar: castiga con aranceles a países sin tratado

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- México endureció su postura frente al consumo y la importación de azúcar. Esto, en un momento en el que se enfrenta con gravámenes a las grandes refresqueras, como The Coca Cola Company.

Esta semana, el gobierno federal publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) un decreto que incrementa hasta en 210% los aranceles a las importaciones de azúcar provenientes de países sin tratados comerciales con México.

La medida abarca azúcar de caña, líquida refinada, de remolacha y diversos jarabes, y busca, según el documento oficial, proteger la producción nacional.

Al respecto, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, justificó la decisión al señalar que se trata de una actualización que permanecía congelada desde 2014.

De acuerdo con el funcionario, las importaciones representan solo alrededor del 4% del total del consumo nacional, por lo que el impacto en la oferta sería limitado.

En entrevista con Proceso, el analista económico Kristobal Meléndez consideró que la medida es más acertada que un incremento al IEPS, pues el ajuste favorece directamente a los productores nacionales, un sector que ha enfrentado años de rezago.

“La producción del azúcar está por encima de la demanda. Si quitan la competencia, entonces los productores podrían colocar su producto a un mejor precio”, explicó.

Sin embargo, Meléndez añadió que sí se debe esperar un eventual incremento de precios, lo que podría, a la larga, desincentivar el consumo y derivar en efectos positivos para la salud pública.

Aunque, sostuvo que eso dependerá de la forma en que el mercado y las industrias procesadoras reaccionen.

Reacción del sector cañero

A pocas horas de la publicación del decreto, las principales organizaciones del sector emitieron el Manifiesto de la Agroindustria de la Caña de Azúcar y respaldaron la medida.

“Los que suscribimos, en representación de más de 12 millones de personas que participan y se benefician de la producción de azúcar, expresamos nuestro agradecimiento por las acciones tomadas para la publicación del decreto presidencial mediante el cual se modifican los aranceles a la importación de azúcar 156% ad-valorem”, señalaron la Unión Nacional de Productores de Caña de Azúcar, la Unión Nacional de Cañeros y la Cámara Nacional de las Industrias Azucarera y Alcoholera.

Los productores destacaron que la decisión se suma al llamado Plan México, orientado a sustituir importaciones por productos nacionales, como el azúcar de caña mexicana.

Actualmente, esta industria genera más de 2.5 millones de empleos directos e indirectos en 267 zonas rurales de 15 estados del país, y ha sido una de las más afectadas por los bajos precios internacionales y la competencia de productos importados.