Pasajeros aéreos enfrentan frustración luego que EU ordena más recortes de vuelos

Gente esperando a vuelos mientras un avión de American Airlines circula por la pista en el aeropuerto LaGuardia (LGA) en el barrio de Queens, Nueva York. Foto: AP

CIUDAD DE MÉXICO (AP).- Los viajeros aéreos podrían enfrentar más frustraciones luego que la agencia de aviación estadounidense ordenó a las aerolíneas reducir más vuelos, después de haber cancelado ya miles para aliviar la presión sobre el sistema de aviación del país durante el cierre del gobierno.

Las ausencias y signos de estrés entre los controladores de tráfico, que no han sido pagados en más de un mes, hicieron imperativo reducir los vuelos en nombre de la seguridad pública, declaró la Administración Federal de Aviación (FAA), ordenando a las aerolíneas nacionales la semana pasada reducir un 4% de sus vuelos en 40 aeropuertos. Después de haber cancelado ya más de 7.900 vuelos desde el viernes, la meta de reducción subió a 6% el martes y nuevamente al 10% el viernes.

Casi 1.200 vuelos fueron cancelados el martes, según FlightAware, un sitio web que rastrea las interrupciones en los viajes aéreos. No estaba claro exactamente cuántos vuelos adicionales necesitarían ser cancelados para el día, pero hay menos vuelos programados los martes y miércoles. El clima severo también está provocando cancelaciones en algunos aeropuertos.

La tasa promedio de cancelación en los últimos días ya superó el requisito de la FAA, según la compañía de análisis de aviación Cirium. La agencia también amplió sus restricciones el lunes, prohibiendo algunos vuelos de jets de negocios o privados en una docena de aeropuertos ya bajo límites de vuelos comerciales.

Sin embargo, la escasez de controladores continuó provocando retrasos, incluyendo uno de aproximadamente cinco horas para los vuelos que llegaban el lunes por la noche al Aeropuerto Internacional O'Hare de Chicago, donde el clima invernal agravó las interrupciones a raíz de escasez de personal. La FAA advirtió que la escasez de personal en más de una docena de torres y centros de control podría retrasar los aviones que parten hacia Phoenix, San Diego, el área de Nueva York y Houston, entre otras ciudades.

El clima helado en partes del país el martes podría causar más retrasos y cancelaciones.

El Senado aprobó el lunes una legislación para reabrir el gobierno, pero el proyecto aún necesita ser aprobado por la Cámara de Representantes y la aprobación final podría tardar días. El secretario de Transporte Sean Duffy dejó claro la semana pasada que los recortes de vuelos permanecerán hasta que la FAA vea mejorar las métricas de seguridad después de que los niveles de personal se estabilicen en sus instalaciones de control de tráfico aéreo.

Muchos aviones tampoco están donde deben estar, lo que podría ralentizar el regreso a las operaciones normales incluso después de que la FAA levante la orden, declaró Mike Taylor, quien lidera la investigación sobre aeropuertos y aerolíneas en J.D. Power.

Todd Walker indicó que se perdió el cumpleaños número 80 de su madre cuando su vuelo fue cancelado durante el fin de semana.

"Todo esto tiene consecuencias realmente negativas para millones de estadounidenses, y es 100% innecesario y evitable", expresó.

La FAA había sido criticada después de que su orden original solo se aplicó a un número muy pequeño de aviones privados. Algunos quieren que se haga más.

Patriotic Millionaires, un grupo de estadounidenses adinerados que abogan por impuestos más progresivos, está pidiendo suspender los vuelos de todos los jets privados.

"La gente rica está disfrutando de sus paseos mientras los estadounidenses promedio no llegan a tiempo al lado de la cama de la abuela", denunció Erica Payne, su fundadora y presidenta.

Agregó que ninguno de sus miembros que aún vuela en privado ha reportado cancelaciones o retrasos desde que la orden de la FAA entró en vigor.

El martes marca el segundo día de pago perdido para los controladores. Algunos han comenzado a ausentarse del trabajo, citando estrés y la necesidad de asumir segundos empleos.

No está claro qué tan rápido podrían ser pagados los controladores una vez que termine el cierre, ya que tomó más de dos meses recibir el pago completo retroactivo después del cierre de 35 días que terminó en 2019, señaló Nick Daniels, presidente de la Asociación Nacional de Controladores de Tráfico Aéreo.

El presidente Donald Trump recurrió a las redes sociales el lunes para presionar a los controladores a "volver al trabajo, ¡AHORA!!!" Pidió un bono de 10.000 dólares para aquellos que han permanecido en el trabajo y sugirió descontar el pago para aquellos que no lo han hecho.

Daniels sostuvo que el cierre ha hecho que la labor de los controladores sea aún más estresante, lo que lleva a la fatiga y a riesgos aumentados. Aseguró que el número de quienes se están jubilando o renunciando está "creciendo" día a día.