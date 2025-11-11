Sheinbaum: se reorientan recursos fiscales para financiar Plan Michoacán

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- De la inversión de los 57 mil millones de pesos anunciados para el Plan Michoacán, los que se refieren a inversiones mixtas para carreteras, algunas son de concesiones que ya existían desde antes del expresidente Andrés Manuel López Obrador, aseguró la presidenta Claudia Sheinbaum; también planteó la beca Gertrudis Bocanegra, así como la reorientación de recursos fiscales al estado.

En el anuncio que se hizo este domingo se habló de dichas inversiones que serían público-privadas. Este martes aclaró:

“Hay varias obras de concesiones, que venían desde antes, que se están ampliando con grupos empresariales que tenían una concesión que existía, incluso desde antes de que llegara el presidente López Obrador. Particularmente la carretera que va hacia la costa, esa es una concesión, creo que se llama Siglo XXI, y se está ampliando; ya venía ese proyecto de antes”.

Lo que hace la administración de la presidenta Sheinbaum Pardo es supervisar la obra, “porque esa obra ya está”.

La que se hará también por inversión mixta es la de Zamora a Uruapan, que consideran muy importante por ser una petición reiterada por parte de la ciudadanía y sirve para la agroexportación.

“Ahí lo que se hace normalmente son inversiones que tienen un nombre especial, se llama ‘CMRO’, con la que, por ejemplo, se hizo la carretera que acabamos de inaugurar en Nayarit.

“Son esquemas mixtos de inversión público-privada, no con las APPs que se hacían antes, sino un esquema completamente distinto donde el Estado no pierde la concesión, pero hay inversión privada”.

Dicha carretera se abrirá a concurso y abriría el paso para otras carreteras.

Esquemas de financiamiento

Con la Secretaría de Hacienda la presidenta también analiza un esquema para distintos esquemas de financiamiento para repavimentación, pavimentación y nuevas carreteras.

“Y tuvimos una reunión con Hacienda para, de manera muy responsable, ver de dónde podrían salir los recursos para ser reorientados para Michoacán. Y eso no quita todos los apoyos que tienen todos los estados, no le estamos quitando ninguna obra pública a ningún estado”.

También definen una reorientación del presupuesto, “nuevamente, de mayor austeridad republicana para poder destinar recursos a caminos y particularmente a todo el Plan Michoacán”.

También plantean que los jóvenes de Michoacán que estudian en las universidades públicas tengan una beca especial de apoyo al transporte, “porque ellos se quejan mucho de lo que destinan al transporte, que se llame ‘Gertrudis Bocanegra’.

Por lo tanto, dijo, “se trata de que los propios recursos fiscales puedan ser reorientados para poder cumplir con el Plan Michoacán, y sí es factible. No lo presentamos así como ‘ideas, a ver si se hacen, cómo se hacen, y a ver cómo le vamos a hacer’, se reunieron durante tres días con distintos sectores, y nos vamos a seguir reuniendo”.

La presidenta dijo que ha escuchado que algunas personas se quejan de que no fueron tomados en cuenta en las consultas que se hicieron en la entidad, desde jóvenes, Iglesias, empresarios y pueblos indígenas: “a todos se les va a seguir escuchando”.

Aclaró que en el caso de la repavimentación es una demanda muy grande en todo el país, por lo que hacen una revisión de esquemas financieros para avanzar en todas las carreteras federales y estatales, “porque muchas veces los estados no tienen suficientes recursos”.