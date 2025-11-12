El peso gana mientras Estados Unidos busca poner fin al cierre de gobierno

CIUDAD DE MÉXICO (apro) .- Este 12 de noviembre, el peso abrió la sesión con una ligera apreciación de 0.15 por ciento, cotizando alrededor de 18.29 pesos por dólar, según datos de Bloomberg.

Durante la jornada nocturna, el tipo de cambio registró un máximo de 18.33 y un mínimo de 18.27 pesos por billete verde.

“Con esto, el peso suma seis sesiones ganando terreno, acumulando una apreciación de 2.15% o 40.1 centavos en este periodo”, destacó el área de análisis de Banco Base.

El fortalecimiento de la moneda mexicana se sostiene ante la expectativa de que la Reserva Federal de Estados Unidos podría recortar su tasa de interés el próximo 10 de diciembre, ante una serie de indicadores económicos que reflejan que no va bien la economía estadunidense.

Entre ellos destaca la encuesta semanal de empleo elaborada por ADP, que reportó la pérdida promedio de 11 mil 250 puestos laborales en las últimas cuatro semanas, hasta el 25 de octubre.

A este escenario se suma el prolongado cierre del gobierno estadunidense, que ya cumple 43 días.

La Cámara de Representantes se reunirá a las 15:00 horas para votar una ley de financiamiento que pondría fin al cierre gubernamental.

Se requieren 217 votos para su aprobación.

“Actualmente hay 219 republicanos en la Cámara de Representantes y el presidente de la Cámara, Mike Johnson, junto con Donald Trump, se muestran optimistas de que la ley se aprobará sin ningún problema, lo que alimenta el optimismo en los mercados, elevando el apetito por riesgo”, señaló el análisis.