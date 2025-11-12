Nvidia desmiente a Samuel García: niega inversión de mil millones de dólares en Nuevo León

Samuel García, gobernador de Nuevo León, participó en la inauguración del evento México IA+ Inversión Acelerada. Foto: Cuartoscuro / Daniel Augusto

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El gobernador, Samuel García, no salió bien parado luego de anunciar que Nvidia invertiría mil millones de dólares en Nuevo León; sin embargo, la propia compañía terminó por desmentir la operación.

Durante su participación en el evento “México IA+ Inversión Acelerada”, el gobernador expuso que la entidad se está consolidando como el principal destino en México para atraer centros de datos. Tanto así que aseguró que se construiría el primer Green Data Center por Nvidia.

"Nuevo León se va a convertir en el Hub de Inteligencia Artificial y qué mejor que con este gran anuncio de una inversión histórica”, afirmó al presentar la ponencia “Nuevo León el Hub de Innovación y Tech de LATAM” en Expo Santa Fe.

Sin embargo, horas después, la propia empresa tecnológica desmintió al gobernador, quien antes también había presumido la inversión de Tesla, y negó tener cualquier plan financiero en el estado.

"Nvidia no realizará inversiones financieras en Nuevo León", señaló la compañía a la agencia Reuters.

Ajustan la versión

Más tarde, el gobierno de Nuevo León ajustó la versión y explicó que la inversión anunciada corresponde a la instalación del primer Centro de Cómputo de Alto Rendimiento e Inteligencia Artificial con tecnología NVIDIA, encabezado por las empresas AI-GDC y Cipre Holding.

“Nvidia diseña chips y vende chips a empresas que fabrican los data centers”, aclaró.

Este proyecto, liderado por AI-Green Data Center, será el primero en América Latina y contempla una inversión inicial de mil millones de dólares en los próximos 10 años para fortalecer el ecosistema tecnológico y de modernización del estado.