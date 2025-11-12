Pemex debe hasta la luz: aparece la CFE en su lista de acreedores

CIUDAD DE MÉXICO (apro).-- Entre los múltiples problemas de adeudos que arrastra Petróleos Mexicanos (Pemex) con sus proveedores en el gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo, ahora también aparece la Comisión Federal de Electricidad (CFE) dentro de la lista de acreedores a los que la petrolera no ha podido cubrirles a tiempo.

De acuerdo con el reporte de pagos y adeudos con proveedores y contratistas de Pemex, muestran que la empresa mantiene facturas sin pagar por más de 31 millones de pesos correspondientes al suministro eléctrico en 2024.

Se trata de montos ya facturados, reconocidos formalmente como obligaciones, que quedaron asentados como compromisos vigentes y que, aun así, no han sido liquidados.

El rezago de pagos no solo afecta a contratistas privados o a proveedores especializados, sino que alcanza incluso a otra de las empresas públicas estratégicas del país.

Obligación de pago inmediata

A este pendiente se suma lo que expone el reporte de información financiera del tercer trimestre de 2025 de la CFE.

La empresa dirigida por Víctor Rodríguez Padilla registró una deuda adicional de Pemex por 4 mil 315 millones de pesos en este 2025, clasificada en el rubro de obligaciones que deberán liquidarse en menos de un año.

El documento detalla, además, que el contrato entre ambas empresas fue firmado el 1 de enero de 2025 y presenta vencimiento durante el mismo periodo fiscal, lo que significa que la obligación de pago es inmediata y debe resolverse dentro del actual ciclo financiero, en este año.