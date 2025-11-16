FAA levanta orden de reducción de vuelos; permiten a aerolíneas reanudar itinerarios regulares

Un avión de American Airlines despega del Aeropuerto Internacional de Fort Lauderdale-Hollywood, el jueves 13 de noviembre de 2025, en Fort Lauderdale, Florida. Foto: AP

CIUDAD DE MÉXICO (AP).- La Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés) anunció el domingo que levantará todas las restricciones sobre vuelos comerciales que se impusieron en 40 aeropuertos principales durante el cierre gubernamental más largo del país.

Las aerolíneas podrán reanudar sus horarios regulares de vuelos a partir del lunes a las 6:00 de la mañana EST, informó la agencia.

El anuncio se realizó en un comunicado conjunto del secretario de Transporte, Sean P. Duffy, y el administrador de la FAA, Bryan Bedford.

Citando preocupaciones de seguridad debido a la creciente escasez de personal en las instalaciones de control de tráfico aéreo durante el cierre, la FAA emitió una orden sin precedentes para limitar el tráfico en los cielos. Esta medida estuvo vigente desde el 7 de noviembre, afectando a miles de vuelos en todo el país.

Los aeropuertos afectados incluían grandes centros en Nueva York, Chicago, Los Ángeles y Atlanta.

Los recortes de vuelos comenzaron en un 4% y luego aumentaron al 6% antes que la FAA redujera el viernes las restricciones al 3%, citando mejoras continuas en el personal de controladores de tráfico aéreo desde que el cierre récord de 43 días terminó el 12 de noviembre.

El número de vuelos cancelados este fin de semana fue el más bajo desde que la orden entró en vigor y estuvo muy por debajo de los recortes del 3% que la FAA requería para el sábado y el domingo.

Los datos de la firma de análisis de aviación Cirium mostraron que menos del 1% de todos los vuelos fueron cancelados este fin de semana. El sitio web de seguimiento de vuelos FlightAware señaló que 149 vuelos fueron cancelados el domingo y 315 el sábado.

El comunicado de la FAA indicó que un equipo de seguridad de la agencia recomendó que se rescindiera la orden después de "revisiones detalladas de las tendencias de seguridad y la disminución constante de eventos desencadenantes de personal en las instalaciones de control de tráfico aéreo".

El comunicado aseveró que la FAA "está al tanto de informes de incumplimiento por parte de las aerolíneas durante el curso de la orden de emergencia. La agencia está revisando y evaluando opciones de cumplimiento". No se dieron más detalles.

Las cancelaciones alcanzaron su punto más alto el 9 de noviembre, cuando las aerolíneas cancelaron más de 2.900 vuelos debido a la orden de la FAA, la continua escasez de controladores y el clima severo en partes del país. Las condiciones comenzaron a mejorar a lo largo de la semana pasada a medida que más controladores regresaron al trabajo en medio de noticias de que el Congreso estaba cerca de un acuerdo para poner fin al cierre. Ese progreso también llevó a la FAA a pausar los planes para futuros aumentos de tasas.

La agencia había apuntado inicialmente a una reducción del 10% en los vuelos. Duffy había dicho que los datos de seguridad preocupantes mostraban que la medida era necesaria para aliviar la presión sobre el sistema de aviación y ayudar a gestionar la creciente escasez de personal en las instalaciones de control de tráfico aéreo a medida que el cierre entraba en su segundo mes y las interrupciones de vuelos comenzaban a acumularse.

Los controladores de tráfico aéreo estaban entre los empleados federales que tuvieron que seguir trabajando sin paga durante todo el cierre. Perdieron dos cheques de pago durante el impasse.

Duffy no ha compartido los datos de seguridad específicos que motivaron los recortes, pero citó informes durante el cierre de vuelos sobre aviones que se acercaban demasiado en el aire, más incursiones en pista y preocupaciones de los pilotos sobre las respuestas de los controladores.

Líderes de las aerolíneas han expresado optimismo de que las operaciones se recuperarán a tiempo para el período de viajes de Acción de Gracias después que la FAA levantara su orden.