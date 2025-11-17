Â¿CuÃ¡les son los comercios con mÃ¡s quejas en el Buen Fin? Esto dice Profeco

Miles de personas aprovecharon el Ãºltimo dÃ­a de promociones en el Buen Fin. Foto: Miguel Dimayuga

CIUDAD DE MÃ‰XICO (apro).- A unas horas de que concluya El Buen Fin 2025, la ProcuradurÃ­a Federal del Consumidor (Profeco) dio a conocer el reporte de inconformidades denunciadas ante este dependencia durante el fin de semana.

En un comunicado, la dependencia informÃ³ que desde el inicio de la campaÃ±a y al corte de las 17:00 horas de este lunes se han presentado 251 inconformidades, de las que se ha conciliado el 93%, cinco siguen en trÃ¡mite, siete no han sido conciliadas, cuatro no contaron con los datos suficientes para su atenciÃ³n y dos no eran competencia de la Profeco.

El monto de lo recuperado a favor de la poblaciÃ³n consumidora es de un millÃ³n 467,098.37 pesos, detallÃ³.

La Ciudad de MÃ©xico es la entidad federativa con mÃ¡s reclamos, con 57, seguida por el Estado de MÃ©xico con 28, Tamaulipas con 13, MichoacÃ¡n y Veracruz con 12; Hidalgo, QuerÃ©taro y Coahuila con 10 cada uno, Jalisco con nueve y Morelos ocho.

Entre lo que mÃ¡s han reclamado las y los compradores destaca el incumplimiento respecto del precio anunciado, incumplimiento de promociÃ³n, negativa a la entrega, incumplimiento de oferta, negativa a cambio de producto adquirido, cancelaciÃ³n de compra, entrega de producto daÃ±ado y cobro indebido, mencionÃ³ Profeco.

Proveedores con mÃ¡s quejas

En la recta final de este Buen Fin, estos son los proveedores con mÃ¡s reclamaciones:

Walmart: 28

Soriana: 21

Samâ€™s Club: 16

Chedraui: 12

Liverpool: 9

Bodega Aurrera: 9

Coppel: 8

Elektra: 7

Home Depot: 7

Suburbia: seis

La compra de ropa, zapatos, pantallas, electrodomÃ©sticos, alimentos, bebidas, accesorios, entre otros son los que han generado el mayor nÃºmero de quejas de las personas consumidoras, detallÃ³ la ProcuradurÃ­a.

Profeco recordÃ³ sus canales institucionales para recibir quejas y brindar asesorÃ­a: TelÃ©fono del Consumidor, 55 55688722 y 800 4688722, asÃ­ como las redes sociales X: @AtencionProfeco y @Profeco y Facebook: ProfecoOficial.