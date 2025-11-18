FlyDubai expande su flota más allá de Boeing: encarga 150 aviones Airbus A321neo

Un grupo de emiratíes observan un Airbus A350 en la Dubai Air Show en Dubái, Emiratos Árabes Unidos, el 17 de noviembre de 2025. Foto: AP

DUBÁI, Emiratos Árabes Unidos (AP) — FlyDubai, la compañía de bajo costo de la aerolínea de larga distancia Emirates, anunció el martes un pedido de 150 aviones Airbus A321neo en el Dubai Air Show, una compra con un valor estimado en 24.000 millones de dólares que supondrá su primera incursión más allá de Boeing.

Con este acuerdo, la aerolínea más que duplicará su flota actual. Además, FlyDubai indicó que tiene la posibilidad de comprar otros 100 A321neo.

La operación representa una compra importante para la aerolínea en un momento en que Dubái se prepara para expandirse con ambas aerolíneas mientras construye un aeropuerto de cinco pistas en este desértico emirato de Emiratos Árabes Unidos.

El A321neo es un avión de medio alcance con dos motores y un solo pasillo, similar al Boeing 737 en el que FlyDubai ha confiado desde que comenzó a volar en 2009. La aerolínea cuenta ahora con 95 aviones.

Airbus y FlyDubai no respondieron a preguntas de reporteros durante su anuncio y no aclararon si se trataba de un pedido "firme". Ambas se refirieron a la iniciativa como un "memorando de entendimiento".

“Es un paso emocionante en la expansión y diversificación de nuestra flota y en el fortalecimiento de nuestros planes de expansión a largo plazo”, dijo el jeque Ahmed bin Saeed Al Maktoum, presidente y director ejecutivo de Emirates y presidente de FlyDubai.

Airbus también elogió a FlyDubai en el anuncio.

“Estamos muy impresionados con FlyDubai como una aerolínea orientada a la eficiencia que también ofrece un producto premium”, dijo Christian Scherer, director general de aviación comercial de Airbus.

En el último Dubai Air Show en 2023, FlyDubai hizo un pedido de 11.000 millones de dólares por 30 Boeing 787-9 Dreamliners que, cuando los reciba, serán los primeros aviones de fuselaje ancho de su flota.

Abu Dabi también compra Airbus

Antes el martes, Etihad realizó un pedido de 16 aviones Airbus como parte de sus esfuerzos de expansión a medida que mejora su situación económica.

Este pedido incluye seis A330-900, siete A350-1000 y tres cargueros A350F, señalaron las dos empresas en una conferencia de prensa en la que no aclararon el costo del pedido. Las aerolíneas suelen negociar precios más bajos en pedidos importantes.

Etihad obtuvo un beneficio récord de 476 millones de dólares en 2024, dentro de la recuperación financiera de la aerolínea de Abu Dabi. Aunque sigue siendo un dato modesto frente al beneficio récord de 5.200 millones de dólares de Emirates en el último año fiscal, supone un importante cambio de rumbo para Etihad.

Los gobernantes de Abu Dabi lanzaron Etihad en 2003, para rivalizar con la consolidada Emirates, propiedad del gobierno de Dubái y que cuenta con una flota más grande y una red mucho más extensa.

Etihad tuvo dificultades con su plan de negocios y aplicó recortes de gasto antes incluso de la pandemia de coronavirus. Desde 2016, Etihad ha perdido alrededor de 6.000 millones de dólares mientras compraba agresivamente participaciones en aerolíneas de Europa a Asia para competir contra Emirates y Qatar Airways.

Emirates opta por Boeing 777-9

El lunes, Emirates encargó 65 aviones del próximo 777-9 de Boeing, valorados en 38.000 millones a precio de catálogo.

El presidente de Emirates, Tim Clark, reconoció de nuevo ante reporteros el martes los retrasos que han afectado a Boeing en la entrega de los 777-9 a los clientes, pero dijo que creía que el volumen del pedido de la aerolínea podría hacer que incluso que el gobierno de Estados Unidos presionara al fabricante para terminar el avión.

“Estoy seguro de que la Casa Blanca presionará a Boeing para asegurarse de que todo funcione y puedan sacar los aviones lo más rápido posible, porque eso significa empleos para todos”, agregó Clark. “En concreto el 9X se va a construir en Seattle, por lo que toda esa fuerza laboral en el noroeste está prácticamente garantizada ahora por décadas”.

Clark reconoció además que Emirates y FlyDubai podrían ampliar rápidamente sus rutas con nuevos aviones una vez que el emirato expanda drásticamente el Aeropuerto Internacional Al Maktoum en Dubai World Central, donde se celebra la feria de aviación.

Dubái tiene un proyecto valorado en 35.000 millones de dólares para ampliar a cinco pistas paralelas y 400 puertas de embarque, que se completará dentro de la próxima década.

"Podremos llegar a cualquier punto del planeta", manifestó Clark.