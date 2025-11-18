Precio de la canasta básica se mantiene en 910 pesos tras firma del paquete contra la inflación

canasta básica
Precio de la canasta básica se mantiene en 910 pesos tras firma del paquete contra la inflaciónLa presidenta Sheinbaum renovó el acuerdo con el sector empresarial para 24 productos básicos.
CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El precio de la canasta básica mantendrá el costo de 910 pesos, luego del acuerdo sobre el Paquete contra la Inflación y la Carestía (Pacic), que firmó la presidenta Claudia Sheinbaum y el sector empresarial.
En Palacio Nacional se renovó dicho acuerdo para 24 productos básicos.
“Este acuerdo es excelente ejemplo de cómo gobierno e iniciativa privada podemos colaborar para beneficio de las familias mexicanas; sobre todo, de las que menos tienen”, indicó la mandataria federal.
Aseguró que “cuando llegamos al gobierno decidimos mantenerlo y recibimos de parte de ustedes toda la colaboración, toda la cooperación y creo que es un excelente ejemplo de cómo gobierno e iniciativa privada colaboramos para el beneficio de las familias mexicanas, sobre todo de las que menos tienen”.
Añadió que se trata de un “esfuerzo que hacen ustedes por mantener el precio de la canasta básica es muy importante”.
Sheinbaum agradeció a los empresarios mantener el acuerdo sobre los precios de 22 alimentos y dos artículos de primera necesidad.
“Agradecerles por su confianza, la colaboración, la voluntad para apoyar a las familias mexicanas y segundo congratularnos por este acuerdo y mantenerlo, mantener esta colaboración y este diálogo hacia adelante”.
Habló también de que el salario mínimo del 2018 “ha aumentado 125 por ciento en términos reales y queremos que siga aumentando por encima de la inflación. Se ha demostrado que si aumenta el salario mínimo, disminuye la pobreza”.
Los alimentos que se incluyen en esta canasta son: huevo, frijol, pollo, sardina, atún, arroz, aceite vegetal, plátano, zanahoria, jitomate, tortilla, manzana, pasta para sopa, azúcar, entre otros.
A la firma del acuerdo, en el salón Tesorería, asistieron los secretarios de Hacienda, Edgar Amador; de Economía, Marcelo Ebrard; de Energía, Luz Elena González; de Agricultura, Julio Berdegué; de Comunicación, Jesús Antonio Esteva, entre otros funcionarios.
También el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Francisco Cervantes; el presidente ejecutivo de la Asociación de Tiendas de Autoservicio y Departamentales, Diego Cosío; José Manuel González, de Bimbo; Francisco Martínez Castañeda, de Soriana; José Antonio Chedraui, de Chedraui, entre otros.