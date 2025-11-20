Economía

Se estancó la actividad económica de México en octubre: INEGI

Se incrementa la probabilidad de una contracción en el PIB en el cuarto trimestre, de acuerdo con la analista Gabriela Siller
Compartir en whastapp
Compartir en Whastapp
Compartir en Telegram
Economía
jueves, 20 de noviembre de 2025 · 16:55

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La actividad económica se estancó durante octubre, de acuerdo con el más reciente informe del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

En ese mes, la variación anual y mensual del Indicador Oportuno de la Actividad Económica (IOAE) fue de 0.0 por ciento.

“Para octubre de 2025, el IOAE estima que el Indicador Global de la Actividad Económica (IGAE) no presenta variación en comparación con el mismo mes del año anterior”, reportó el Inegi este jueves.

Por grupos de actividad económica, se espera una baja anual de 2.1 por ciento en las secundarias y un aumento de 0.9 por ciento en las terciarias.

 

 

En su cuenta de X la analista Gabriela Siller destacó que el IOAE de septiembre se revisó de 0.08 a -0.46 por ciento, mientras que para octubre se estima un crecimiento de 0.0 por ciento.

“Esto incrementa la probabilidad de una contracción en el PIB en el cuarto trimestre del año”, alertó la directora de Análisis Económico en Grupo Financiero BASE.

 

 

Más de
Economía Inegi crecimiento

Comentarios

Otras Noticias

Cargar mas noticias