Se estancó la actividad económica de México en octubre: INEGI

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La actividad económica se estancó durante octubre, de acuerdo con el más reciente informe del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

En ese mes, la variación anual y mensual del Indicador Oportuno de la Actividad Económica (IOAE) fue de 0.0 por ciento.

“Para octubre de 2025, el IOAE estima que el Indicador Global de la Actividad Económica (IGAE) no presenta variación en comparación con el mismo mes del año anterior”, reportó el Inegi este jueves.

Por grupos de actividad económica, se espera una baja anual de 2.1 por ciento en las secundarias y un aumento de 0.9 por ciento en las terciarias.

En su cuenta de X la analista Gabriela Siller destacó que el IOAE de septiembre se revisó de 0.08 a -0.46 por ciento, mientras que para octubre se estima un crecimiento de 0.0 por ciento.

“Esto incrementa la probabilidad de una contracción en el PIB en el cuarto trimestre del año”, alertó la directora de Análisis Económico en Grupo Financiero BASE.