Profeco despliega operativo en Tulum: colocó sellos de suspensión en estos hoteles

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) informó que desplegó un operativo especial de monitoreo y verificación en Tulum, Quintana Roo, ante las denuncias de visitantes y habitantes respecto del incremento significativo en el precio de productos básicos y servicios turísticos.

En paralelo a las acciones que realizan la Secretaría de Turismo (Sectur) y el Gobierno de Quintana Roo, la Profeco realizó un monitoreo y levantamiento de precios con ayuda del programa Quién es Quién en los Precios.

Se llevaron a cabo visitas a 29 establecimientos: cinco tiendas de autoservicio, cinco tiendas de conveniencia, cinco farmacias, cinco hoteles y nueve restaurantes y cafeterías,

Precios significativamente altos

De acuerdo con el comunicado, dentro del Parque Jaguar se visitaron 22 establecimientos entre hoteles, clubes de playa y restaurantes.

“Entre los hallazgos se detectó que el precio promedio de una habitación sencilla de hotel es de $3,577.50 pesos, el mínimo es de $1,200.00 y el máximo de $10,569.00. En este concepto el Hotel Mi Amor fue el que registró el precio más caro.

“El precio promedio de la habitación doble hallado fue de $4,771.94 pesos, un mínimo de $2,200.00 y un máximo de $13,860.00. En este rubro el Hotel Diamante K fue el de mayor precio”, informó la Procuraduría.

Los precios, subrayó, son significativamente altos en comparación con los hoteles del centro de Tulum, donde el precio de una habitación sencilla oscila entre los $600.00 y $1,200.00 pesos y la habitación doble entre $700.00 y $1,400.00 pesos.

En ese contexto, indicó que a los hoteles Diamante K, Pocna Tulum, Villa Pescadores y Cabañas Playa Condesa Tulum se les colocó sello de suspensión debido a diversas violaciones a la Ley Federal de Protección al Consumidor (LFPC) ya que no exhibían tarifas, no contaban con términos y condiciones de prestación de servicios, inducían al pago de propina o no contaban con notas o comprobantes del servicio de hospedaje prestado; no se ofrecían precios en el menú o se exhiben en moneda extranjera y los platillos en idioma distinto al español.

Los hoteles Kore Tulum y Villa Miramar Tulum, añadió la dependencia, se encontraron sin actividad comercial al momento de la visita y en el primero informaron que desde el mes de junio aproximadamente determinaron cerrar por poca ocupación.

Hasta 280 pesos por una orden de guacamole

El personal de la Profeco también realizó un monitoreo de 11 productos de alimentos y bebidas mediante el que se detectó la existencia de precios excesivos como en el caso del guacamole por el que los turistas pueden llegar a pagar hasta $280.00 pesos por una orden, un mínimo de $160.00 y un promedio de $226.92 pesos.

Lo mismo ocurrió en el caso de una hamburguesa sencilla por la que se puede cobrar a los turistas más de 400 pesos. Su precio promedio es de $270.00 y el promedio de $348.18 pesos.

Una orden de tres tacos (de carne asada pastor o bistec) también pueden llegar a costar $400.00 pesos, $306.31 en promedio o 240 mínimo.

Tres quesadillas de queso, pollo o carne pueden costar $120.00 mínimo, $201.25 en promedio y $290.00 máximo

El personal de la Profeco desplegado en Tulum también realizó ocho verificaciones y siete vigilancias mediante las que requirió información con la finalidad de encontrar variaciones en los precios.

Las verificaciones se llevaron a cabo en el Súper San Francisco de Asís, Nueva Wal-Mart de México, S. de R.L. de C.V., Chedraui Tulum, Comercializadora Farmacéutica del Sureste S.A. de C.V., Farmacon, S.A. de C.V. y Proveedora del Panadero, S.A. de C.V. (Abarrotes). Se realizaron suspensiones en los establecimientos, excepto en Farmacon, principalmente por la no exhibición de precios, e información respecto a las garantías y devoluciones, detalló la dependencia.

“En los restaurantes Burrito Amor, Batey Mojito and Guarapo Bar, Encanto, Wang Tulum, Restaurante Estrada, Sabor de Mar y Negro Huitlacoxe se realizaron visitas de vigilancia. En todos los casos se les recomendó que realicen las adecuaciones para dar cumplimiento a la LFPC, pues se detectó que en algunos casos inducían al pago de propina o no exhibían precios de algunos de los productos comercializados”, expuso la Procuraduría

Oxxo y 7 Eleven

También se monitorearon precios en siete tiendas de conveniencia: Oxxo, Go Mart y 7 Eleven donde se obtuvieron datos mediante la herramienta Quién es Quién en los Precios de 11 productos comercializados en las tres cadenas.

Para la mayoría de los productos levantados en 7 Eleven y Oxxo se encontró que los precios en Tulum son mayores al precio promedio nacional y que de las tres cadenas monitoreadas, los precios en Go Mart son más altos que en las otras dos.

La Profeco indicó que se mantiene atenta para orientar y defender los derechos de las personas consumidoras en este sitio turístico y en todo el país a través de sus 38 Oficinas de Defensa del Consumidor (Odeco), a través del Teléfono del Consumidor al 55 5568 8722 para la Ciudad de México y área metropolitana al 800 962 8000 (lada sin costo para el interior de la República) y mediante sus redes sociales en X: @AtencionProfeco y @Profeco, y Facebook: ProfecoOficial.