Peso gana mientras el dólar se debilita por posible recorte de la Fed

Ejemplo de una pizarra con la cotización del dólar. Foto: Eduardo Miranda

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Para este 25 de noviembre el peso inició la sesión con una apreciación de 0.30%, cotizando alrededor de 18.45 pesos por dólar, con datos de Bloomberg.

En la sesión nocturna, el tipo de cambio registró un máximo de 18.53 y un mínimo de 18.434 pesos por billete verde.

La apreciación del peso ocurre a la par del debilitamiento del dólar estadunidense, impulsado por la expectativa de que la Reserva Federal podría recortar su tasa de interés el próximo 10 de diciembre, señaló el área de análisis de Banco Base.

Esta alta probabilidad está también impulsada por la publicación de indicadores económicos en Estados Unidos el día de hoy”, expuso.

Como ejemplo está el reporte de empleo de ADP, que mostró que, en las últimas 4 semanas hasta el 8 de noviembre, se destruyeron 13 mil 500 empleos en promedio por semana.

Estos datos negativos de empleo, aunque no se consideran “oficiales”, son más actualizados que el reporte del Buró de Estadísticas Laborales, y que sí se toman en cuenta por la Reserva Federal para sus decisiones.