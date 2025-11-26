Empeora el pronóstico de Banxico: economía en 2025 cerrará sin crecimiento

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Para el Banco de México (Banxico) empeoró el panorama sobre cómo cerrará la economía mexicana en este 2025.

La nueva proyección se ajusta a 0.3%, prácticamente un crecimiento nulo, de acuerdo con el Informe Trimestral julio-septiembre de 2025.

La última estimación de crecimiento del banco central, difundida en abril y junio, era de 0.6%.

Para la gobernadora de Banxico, Victoria Rodríguez Ceja, este ajuste a la baja responde principalmente a la caída que registró la economía durante el tercer trimestre del año.

En el documento publicado por el banco central se detalla que esta caída representó “una debilidad de la economía mexicana mayor a la previamente anticipada”.

“Lo anterior conduce a que la expectativa de expansión del PIB para 2025 en su conjunto se ajuste de 0.6% en el Informe previo a 0.3% en el actual”, sostiene el informe.

Rodríguez Ceja reiteró que no pronostican una caída de la economía en el cuarto trimestre del año.

A la par, la estimación de crecimiento para 2026 se mantiene sin cambios en 1.1% respecto de lo publicado en el informe anterior. Para 2027, el banco central considera un pronóstico de crecimiento de 2.0% para la economía mexicana durante el gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo.

El cálculo para 2026 incorpora el supuesto de que el T-MEC continúa vigente y que la relación con Estados Unidos y Canadá permanezca sin alteraciones.

“Dentro del marco del T-MEC, la reconfiguración global de las cadenas de valor podría traducirse en mayor inversión y en una mayor integración de México en segmentos de mayor valor agregado con nuestros socios de Norte América”, dijo la gobernadora.