Peso gana ligeramente en espera de los datos de Banxico

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Para este 26 de noviembre, el peso inicia la sesión con una apreciación de 0.01%, cotizando alrededor de 18.38 pesos por dólar, con datos de Bloomberg.

En la sesión nocturna el tipo de cambio tocó un máximo de 18.41 y un mínimo de 18.35 pesos por billete verde.

De acuerdo con el área de análisis de Banco Base, por segunda sesión consecutiva se observa un debilitamiento del dólar estadunidense, ya que sigue subiendo la probabilidad de que la Reserva Federal recorte la tasa de interés el 10 de diciembre.

“Esto se debe a que ayer se publicaron indicadores que muestran debilidad económica en Estados Unidos y a la especulación de que el Director del Consejo Económico Nacional, Kevin Hassett, podría ser nominado en diciembre por Donald Trump para ocupar el cargo de presidente de la Reserva Federal”, señaló Banco Base.

Hasset ha expresado que se debería recortar la tasa de interés.

Crecimiento

En la sesión de hoy se publicará información económica relevante en México.

El Banco de México publicará el informe trimestral de inflación, en donde se actualizará el pronóstico de crecimiento económico.

En su último informe presentado el 28 de agosto, se pronosticó un crecimiento de la economía puntual en 2025 de 0.6%, con un intervalo de 0.1% a 1.1%, mientras que para 2026 un crecimiento de 1.1%, con un intervalo de 0.3% a 1.9%.

“Es muy probable que el pronóstico de crecimiento para 2025 sea revisado a la baja”, pronosticó Banco Base.