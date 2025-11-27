“El próximo año va a ser todavía mejor”: Sheinbaum sobre el pronóstico de Banxico para 2025

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Ante la reducción en la perspectiva de crecimiento económico del Banco de México, la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró: “Vamos a cerrar bien el año, eso es importante y el próximo año va a ser todavía mejor”.

Admitió que este año ha tenido complicaciones, pero no solo han sido para México.

“En particular, para México con la decisión del presidente Trump de poner los aranceles, aun cuando México es de los países, si no que el país con menos aranceles de todo el mundo, porque una parte muy importante de las mercancías sigue siendo libre de aranceles por el tratado comercial; aún en esta circunstancia, en todos los lugares del mundo ha habido cierta precaución para las inversiones”.

Reiteró que en México hay récord de inversión extranjera directa, además de que octubre fue el mes de mayor generación de empleo formal “de toda la historia de nuestro país, y sigue creciendo el empleo. Entonces, esta circunstancia nos pone en esta condición”.

En 2026, calculó, va a haber “muchísimo más inversión pública”, además de que 2025 tuvo como característica los proyectos relacionados con agua, pero solo se puede licitar hasta que hay un proyecto ejecutivo.

Además de apuntar a los trenes México-Querétaro, y el de Pachuca, así como los trenes del norte, que en conjunto “va a tener mucho más impulso”.

“Entonces, va a haber mucha más inversión pública, y eso también da impulso a la inversión privada. Y, además, va a haber más certidumbre sobre el Tratado, porque además de que nosotros tenemos la certeza de que el Tratado va a continuar, con sus adecuaciones que serán revisadas por la propia revisión legal, eso va a dar todavía más certidumbre”, dijo.