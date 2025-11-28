Deuda pública llega a 18 billones en octubre; crece 7.4% con Sheinbaum

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La promesa de no endeudar al país con el segundo piso de la cuarta transformación no pasó la prueba: entre enero y octubre de 2025, la deuda pública creció 7.4% anual.

De acuerdo con el informe de finanzas públicas de la Secretaría de Hacienda, en su corte de octubre y publicado la tarde de este 28 de noviembre, el saldo pasó de 16.8 billones a 18 billones de pesos en la administración de Claudia Sheinbaum Pardo.

El incremento equivalente a 2 billones de pesos en el Saldo Histórico de los Requerimientos Financieros del Sector Público, la medida más amplia de deuda del país acumuló todo, tanto las obligaciones del gobierno federal como las de Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Una parte importante del aumento proviene del comportamiento de la deuda interna. De enero a octubre de 2024 ascendía a 12.4 billones de pesos.

Para el mismo periodo de este año ya se ubica en 13.6 billones, lo que implica un crecimiento anual cercano al 11 por ciento.

Preocupa el camino que está tomando la deuda de México

El aumento ya preocupa fuera del gobierno, por ejemplo, el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP) expone que la incertidumbre económica, la presión sobre las finanzas y la magnitud del gasto explican por qué el endeudamiento se ha acelerado en 2025.

Hasta agosto de este año, señaló el organismo, la deuda acumuló 17.9 billones de pesos y representó un costo financiero de 820 mil millones, equivalente al 13.8% del gasto total del país.

Cada peso dedicado al pago de intereses es dinero que no se destina a infraestructura, servicios, salud.

“Si esta dinámica se mantiene, al cierre de 2026 la deuda habrá alcanzado 20.3 billones de pesos, para un costo financiero de 1.6 billones, equivalente al 15.5% del gasto total y poco más de 60% mayor de lo que se tiene previsto para inversión física”, expuso el CEESP.