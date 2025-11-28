Peso se aprecia, aunque el dólar muestra un proceso de fortalecimiento. Foto: Cuartoscuro

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- En este 28 de noviembre, el peso inicia la sesión con una apreciación de 0.13%, cotizando alrededor de 18.33 pesos por dólar, de acuerdo con datos de Bloomberg.

En la sesión nocturna, el tipo de cambio tocó un máximo de 18.38 y un mínimo de 18.32 pesos por dólar.

De acuerdo con el área de análisis de Banco Base, el tipo de cambio se mantiene estable al arranque de la jornada, aunque el dólar muestra un proceso de fortalecimiento.

A la par, hoy es viernes negro en Estados Unidos, por lo que nuevamente se anticipa un menor volumen de operaciones.

“A diferencia del jueves, el mercado de capitales abre, pero cerrará temprano a las 12:00 horas del centro de México”, señaló Banco Base.

Indicadores en México

En cuanto a indicadores económicos, el INEGI publicó las cifras de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) correspondientes a octubre de 2025.

Los resultados muestran que en octubre la población ocupada aumentó en 655 mil personas respecto al mes anterior, situándose en 60.9 millones.

Según series originales, la tasa de desempleo nacional disminuyó de 2.98% en septiembre a 2.61% en octubre, su nivel más bajo desde abril de 2025.