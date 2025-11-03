El Buen Fin dejará una derrama económica de 65 mil 305 millones de pesos: Canaco CDMX. Foto: Cuartoscuro

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Cámara de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México (Canaco CDMX) anunció que la edición número XV de El Buen Fin, que se realizará del 13 al 17 de noviembre, generará una derrama económica histórica estimada en 65 mil 305 millones de pesos, cifra que representa un incremento de 31.9% respecto al año pasado, según sus propias proyecciones.

De acuerdo con el organismo empresarial, la capital mexicana concentrará el 32.7% de las ventas nacionales, con la participación de entre 48 mil 700 y 54 mil 800 establecimientos, principalmente en los giros de ropa, calzado, tecnología, línea blanca y muebles. En el ámbito turístico, las agencias de viaje serían las más beneficiadas.

La cámara también anticipó un repunte en la demanda de artículos de lujo, farmacia, alimentos para mascotas y productos automotrices. Citando datos de la Asociación Mexicana de Venta Online, señaló que siete de cada diez consumidores combinarán canales físicos y digitales, con predominio en el uso de tarjetas de crédito, débito y departamentales.

La Canaco llamó a realizar compras “conscientes y responsables”, privilegiando comercios formales.

También recomendó:

Planificar para evitar compras impulsivas.

Comparar precios y verificar que los descuentos sean reales.

Leer términos y condiciones para conocer beneficios y restricciones.

Comprar en comercios formales para garantizar calidad, seguridad y respaldo.

La Cámara enmarcó esta edición de El Buen Fin dentro del llamado Plan México, presentado por el gobierno federal para “fortalecer la economía familiar” y “fomentar la prosperidad compartida”.

Y recordó que, como parte de la estrategia institucional, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) realizará nuevamente el Sorteo El Buen Fin, con una bolsa de?500 millones de pesos en premios para consumidores y comercios participantes.