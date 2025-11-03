Peso rompe racha negativa, pero sigue el riesgo de depreciación

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- En este 3 de noviembre, el peso inicia la sesión con una apreciación de 0.30%, al cotizar en torno a 18.49 pesos por dólar, de acuerdo con Bloomberg.

Durante la sesión nocturna, el tipo de cambio registró un máximo de 18.59 y un mínimo de 18.48 pesos por billete verde.

El área de análisis de Banco Base explicó que la apreciación del peso ocurre en línea con otras divisas de economías emergentes y países productores de materias primas, impulsadas por una corrección del dólar.

No obstante, la institución señaló que “no ha desaparecido el riesgo de depreciación del peso mexicano, pues es probable que durante noviembre siga publicándose información que apunte a un deterioro de la actividad económica en México”.

El tipo de cambio podría continuar bajo presión por factores externos, en particular por la postura comercial del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien sigue siendo agresivo frente a México.

“Siguen surgiendo comentarios negativos respecto a México en el proceso de consultas del T-MEC, que antecede a la revisión”, añadió Banco Base.