Gastan miles de millones de dólares en Black Friday pese a la incertidumbre económica en EU

Compradores recorren tiendas en el Mall of America en busca de ofertas del Black Friday, el viernes 28 de noviembre de 2025, en Bloomington, Minnesota. Foto: AP

NUEVA YORK (AP) — A pesar de la incertidumbre económica generalizada que se cierne sobre la temporada navideña de este año, los compradores estadounidenses acudieron participaron activamente en el Black Friday, gastando miles de millones de dólares en tiendas físicas y en línea.

Adobe Analytics, que da seguimiento al comercio electrónico, dijo que los consumidores estadounidenses gastaron una cifra récord de 11.800 millones de dólares en línea el viernes, marcando un aumento del 9,1% respecto al año pasado. El tráfico se acumuló particularmente entre las 10 de la mañana y las 2 de la tarde, hora local en todo el país, cuando 12,5 millones de dólares pasaron por los carritos de compras en línea cada minuto.

Los consumidores también gastaron una cantidad récord de 6.400 millones de dólares en línea el Día de Acción de Gracias, según Adobe. Las principales categorías donde se produjo un aumento en las ventas en ambos días fueron las consolas de videojuegos, electrónica y electrodomésticos. Los servicios de compras impulsados por inteligencia artificial y la publicidad en redes sociales también han influido particularmente en lo que los consumidores eligen, señaló la empresa.

Mientras tanto, la firma de software Salesforce estimó que las ventas en línea del Black Friday totalizaron 18.000 millones de dólares en Estados Unidos y 79.000 millones a escala mundial. Y la plataforma de comercio electrónico Shopify informó que sus comerciantes registraron una cifra récord de 6.200 millones de dólares en ventas en todo el mundo durante el Black Friday. En su punto máximo, las ventas alcanzaron los 5,1 millones de dólares por minuto. Entre las categorías principales estuvieron los cosméticos y la ropa, según la empresa canadiense.

Mastercard SpendingPulse, que da seguimiento al gasto en persona y en línea, informó que las ventas totales del Black Friday, excluyendo automóviles, aumentaron 4,1% respecto al año anterior. El indicador de ventas minoristas, que no está ajustado por inflación, mostró que las ventas en línea aumentaron en dos dígitos (10,4%), mientras que las compras en tiendas físicas subieron 1,7%.

Michelle Meyer, economista en jefe del Instituto de Economía Mastercard, dijo que los consumidores están “navegando un entorno incierto” esta temporada navideña, “comprando temprano, aprovechando promociones e invirtiendo en artículos de su lista de deseos”.

El Black Friday está lejos de ser el evento que era hace solo unas décadas y que congregaba multitudes en los centros comerciales a medianoche o que daba pie al caos al abrirse las puertas. Cada vez más consumidores han optado por las ofertas en línea para realizar compras después del Día de Acción de Gracias desde la comodidad de sus propios hogares, o eligen dosificar el gasto a lo largo de promociones más largas que actualmente ofrecen los minoristas.

Como resultado, el tráfico en las tiendas físicas ha disminuido constantemente. Según los datos iniciales de RetailNext, que mide el tráfico en tiempo real en tiendas físicas, el tráfico del Black Friday en Estados Unidos cayó un 3,6% respecto a 2024. Aun así, la firma señaló que fue “notablemente mejor” que la disminución más pronunciada del 6,2% que observó en los días previos al Día de Acción de Gracias.

Sensormatic Solutions, que también da seguimiento al tráfico en tiendas, encontró que las visitas en tiendas físicas minoristas disminuyeron 2,1%, pero dijo que eso estaba en línea con las expectativas y tendencias ya vistas este año. El tráfico durante la semana del Black Friday aumentó casi 57% en comparación con la semana anterior, según Sensormatic.

“El Black Friday realmente se ha convertido en un evento de toda una semana, o incluso más”, comentó Grant Gustafson, jefe de consultoría y análisis minorista en Sensormatic Solutions. Y “el Black Friday es realmente el comienzo de un periodo muy importante para los minoristas”, agregó, señalando que el fin de semana posterior al Día de Acción de Gracias, así como los días previos a la Navidad el próximo mes, también serán algunos de los más ocupados en términos de tráfico en tiendas.

Mientras tanto, en términos de comercio electrónico, Adobe espera que los compradores estadounidenses gasten otros 5.500 millones de dólares el sábado y 5.900 millones el domingo, antes de alcanzar un pico estimado de 14.200 millones de dólares el Cyber Monday, lo que marcaría otro récord.

Aun así, el aumento de los precios podría estar contribuyendo a algunas de esas cifras. La avalancha de aranceles del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre las importaciones ha afectado por igual a empresas y hogares durante el último año. Según Salesforce, a pesar de gastar más en general, los compradores estadounidenses adquirieron menos artículos en tiendas físicas el Black Friday (una disminución del 2% respecto al año pasado). Los volúmenes de pedidos disminuyeron un 1%, señaló la firma, ya que los precios de venta promedio aumentaron un 7%.

La fiebre de compras navideñas de este año llega en medio de una mayor incertidumbre económica para los consumidores. Más allá de los aranceles, los trabajadores de los sectores público y privado también enfrentan ansiedad sobre la seguridad laboral, en medio de despidos corporativos y los efectos posteriores del reciente cierre gubernamental de 43 días.

Un aumento en el comportamiento más moderado en el gasto también se puede ver en el tráfico en tiendas. Aunque Sensormatic no rastrea el gasto, “sí rastreamos los pasos de los consumidores”, señala Gustafson, y “los consumidores están pensando un poco más en sus compras” este año, explica, “para asegurarse de que están obteniendo sus mejores ofertas”.

Para la temporada de fiestas de noviembre a diciembre en general, la Federación Nacional de Minoristas estima que los compradores estadounidenses gastarán más de 1 billón de dólares por primera vez este año. Pero la tasa de crecimiento está desacelerándose, con un aumento anticipado del 3,7% al 4,2% interanual, en comparación con el 4,3% de la temporada de fin de año de 2024.

Al mismo tiempo, la deuda de tarjetas de crédito y las morosidades en otros préstamos a corto plazo han aumentado. Y cada vez más compradores recurren a planes de “compre ahora, pague después”, que les permiten retrasar los pagos en decoraciones navideñas, regalos y otros artículos.