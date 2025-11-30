Navidad dispara compras y fraude: protocolos de seguridad de los comercios 'online' y plataforma de pago

MADRID (Portaltic/EP) - La época navideña es sinónimo de festividad pero también trae un repunte de fraudes digitales que cada vez afectan a más usuarios, por lo que las plataformas de pago y comercio electrónico apuestan por reforzar la seguridad y blindar a los consumidores con métodos como la verificación reforzada de identidad y tecnologías de análisis en tiempo real.

Junto con las luces, los regalos y los encuentros familiares, los fraudes digitales también se están convirtiendo en un tópico navideño cada vez más frecuente. De hecho, según datos compartidos por el Ministerio del Interior, solo en 2024 se registraron 464.801 ciberdelitos en España, el 88,8 por ciento fraudes informáticos.

Estas cifras ponen sobre la mesa cómo cualquier usuario puede convertirse en el objetivo de un actor malicioso mientras realiza una compra 'online', con un total de 304.746 personas que fueron víctimas de fraudes digitales durante el pasado año, según el Informe sobre la Cibercriminalidad en España 2024, elaborado por la Oficina de Coordinación de Ciberseguridad (OCC), organismo dependiente del Ministerio del Interior.

Así, dado que prácticamente la mitad de los españoles (47,4 por ciento) afirma haber sufrido una estafa o intento de estafa en el último año, conviene tener especial cuidado en estos días, que coinciden con el arranque de la campaña navideña, el periodo en el que más compras 'online' se concentran.

Para hacer frente a estas amenazas, las plataformas de pago y comercio electrónico refuerzan sus sistemas de cara a ofrecer un entorno más seguro, como es el caso de la compañía de soluciones de pago Scalapay que, con servicios como el 'Compra ahora, paga después' (BNPL), dispone de protocolos de seguridad que aplica durante todo el año de cara a hacer frente a los repuntes de intentos de fraudes.

En este sentido, uno de los métodos de defensa que adoptan estas compañías es la verificación reforzada de identidad, que se basa en un sistema que combina la documentación oficial, como el Documento Nacional de Identidad (DNI) o el pasaporte, con una fotografía de tipo 'selfie'.

Según ha explicado Scalapay, este paso adicional, que ya se utiliza en diversos servicios digitales, ayuda a garantizar que "detrás de cada cuenta hay una persona real" y, con ello, frenar técnicas recurrentes de los actores maliciosos como la suplantación o la creación de identidades falsas.

Otra medida de seguridad frecuente son las contraseñas de un solo uso (OTP), que se basan en una barrera eficaz para evitar accesos no autorizados en el momento, ya que se trata de un código que se genera exclusivamente para un único inicio de sesión y habitualmente se envía por SMS, correo electrónico o a través de una aplicación de autenticación, plataformas a las que solo tiene acceso el propietario de la cuenta.

Scalapay también ha destacado la importancia de la detección temprana del fraude mediante el uso de tecnologías de análisis en tiempo real. En este marco, ha detallado cómo, en colaboración con la compañía de inteligencia de identidad, Trustfull, analizan "cientos de señales digitales", como el 'email', el número de teléfono, la IP o la configuración del navegador, para identificar comportamientos inusuales.

Este análisis permite, en caso de identificar una actividad sospechosa, bloquear posibles operaciones fraudulentas antes de que lleguen a ejecutarse.

AFRONTAR LA CAMPAÑA NAVIDEÑA CON MAYOR TRANQUILIDAD

Además de las medidas de seguridad adoptadas por las plataformas de pago y de comercio electrónico, Scalapay también ha compartido algunos consejos a tener en cuenta para que los consumidores hagan sus compras navideñas con mayor tranquilidad.

En primer lugar, a la hora de recibir ofertas o sugerencias de productos de compra, es importante revisar siempre el remitente de quién contacta con el usuario, no solo el tema. Esto se debe a que muchos mensajes fraudulentos imitan el diseño de las plataformas y las tiendas reales, pero en realidad son una estafa.

Así, los actores maliciosos que llevan a cabo este tipo de estafas suelen delatarse en detalles como que las direcciones de 'email' son extrañas, hay faltas de ortografía en el mensaje o comparten URLs que no coinciden con la página original. También suelen utilizar un tono demasiado urgente.

"Dedicar unos segundos a comprobar el remitente puede evitar un disgusto", ha subrayado Scalapay, al tiempo que ha alertado sobre los peligros de compartir códigos OTP, otro método de estafa muy común.

En este caso, los ciberdelincuentes solicitan que los usuarios compartan sus códigos de un solo uso simulando ser un servicio oficial. Sin embargo, en su lugar roban el código para utilizarlo por sí mismos en la plataforma donde se vaya a realizar la compra y, por tanto, robar el producto o el dinero.

Desde la compañía insisten: "Ni bancos, ni plataformas de pago, ni mensajerías los piden por teléfono, chat o correo. Si alguien te lo pide, es siempre una señal de alerta".

Otro factor a tener en cuenta es que se debe acceder a la página o plataforma de compra siempre desde los canales oficiales, evitando los enlaces rápidos, que pueden ser supuestos avisos de envío de paquetería o mensajes de reactivación de cuenta falsos. En lugar de abrir los enlaces que acompañan estas notificaciones desde el SMS o el correo electrónico es preferible comprobar si realmente existe una incidencia directamente en la web o 'app' oficial.

Igualmente hay que alejarse de mensajes fraudulentos como aquellos que mezclan un tono de urgencia y amenaza como "tu cuenta será bloqueada en 24 horas" o "último aviso antes de cancelar tu pedido". Como han indicado desde Scalapay, estos mensajes "buscan que el usuario actúe sin pensar".

Finalmente, a la hora de realizar compras 'online' la compañía ha incidido en la importancia de mantener actualizados los dispositivos para corregir posibles fallos de seguridad, así como activar la verificación en dos pasos siempre que sea posible.

Como ha concluido el director general de Scalapay en Iberia, Giorgio Moretti, el compromiso de la compañía con la seguridad "es constante" y, por ello, apuestan por tecnología avanzada y prevención proactiva "para que los usuarios puedan comprar con tranquilidad, especialmente en un periodo como la Navidad".