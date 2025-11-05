Las diferencias por rutas aéreas deben resolverse en el marco del T-MEC: Ebrard

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Para el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, las medidas adoptadas por Estados Unidos en el ámbito aéreo, como la cancelación de 13 rutas con México, son acciones que pudieron haberse evitado.

Durante la presentación de un acuerdo ambiental sobre la importación de vehículos, el excanciller explicó que actualmente se desarrolla un espacio de revisión del T-MEC, dentro del cual deberían abordarse las diferencias entre ambos países.

Si estamos haciendo una revisión común del tratado, si ya estamos en un proceso de consulta común, lo que hay que evitar son las medidas intempestivas, como es el caso”, declaró.

No obstante, Ebrard señaló que, pese a la situación que impacta directamente a aerolíneas como Volaris, Aeroméxico y Viva Aerobus, ya se están realizando trabajos de coordinación entre las autoridades mexicanas y estadounidenses para resolver el conflicto.

“Ahí está Cancillería junto con la Secretaría del Transporte (...) Entiendo por el informe que recibimos el día de ayer que llevan un buen avance”, agregó el funcionario.

Además, informó que este 5 de noviembre posiblemente viajará a Washington con el fin de abordar los temas vinculados al tratado comercial y, dentro de esa agenda, plantear formalmente el caso de las rutas aéreas.