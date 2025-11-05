Peso avanza ante menor nerviosismo internacional

CIUDAD DE MÉXICO (apro) .- En este 5 de noviembre, el peso muestra una apreciación de 0.23 por ciento, cotizando en 18.64 unidades por dólar, de acuerdo con datos de Bloomberg.

Durante la sesión overnight, el tipo de cambio registró un mínimo de 18.64 y un máximo de 18.77 pesos por billete verde.

Con este desempeño, la moneda mexicana se ubica en el quinto lugar entre las divisas de economías emergentes con mayores ganancias frente al dólar.

De acuerdo con Grupo Monex, “hoy, el peso se ve favorecido por una moderación del nerviosismo en el mercado”, lo que ha permitido un avance moderado en comparación con jornadas previas.

Cae la inversión

Pese al fortalecimiento del peso, los indicadores económicos en México reflejan señales de debilidad.

Con cifras desestacionalizadas, la inversión fija bruta registró en agosto una contracción mensual de 2.7%, después del aumento de 1.4% observado en julio.

“En términos anuales y con cifras originales, la inversión cayó 10.4%, profundizando la contracción de 6.7% de julio, con lo que incumplió con las expectativas del mercado de -7.8%”, detalló Grupo Monex.