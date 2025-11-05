Tras 9 meses de su presentación, Plan México no ha logrado generar empleos

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El Plan México no ha cumplido con su principal objetivo, la creación de empleos. A nueve meses de su presentación, el país no solo ha quedado por debajo de las metas planteadas, sino que ha perdido puestos formales de trabajo.

De acuerdo con un análisis de México ¿Cómo Vamos?, pese a la implementación de este proyecto económico, 2025 registra la cifra más baja en generación de empleos formales de los últimos 22 años.

Y es que durante los primeros tres trimestres del año se generaron 333 mil 303 empleos, el menor acumulado desde 2003, con excepción de periodos de crisis como 2008-2009 y 2020.

“Esta dinámica representa un obstáculo para el cumplimiento de la meta 3 del Plan México, la cual busca la creación de 1.5 millones de empleos adicionales en manufactura y sectores estratégicos”, señaló el análisis del observatorio económico.

El documento sostiene, además que, a nueve meses del anuncio del plan, se han perdido 20 mil 729 empleos en las industrias de la transformación, en consonancia con la contracción registrada en las actividades secundarias.

El deterioro del mercado laboral va de la mano con el desempeño general de la economía.

En el tercer trimestre de 2025, el Producto Interno Bruto cayó 0.3% tanto anual como trimestral, confirmando una desaceleración más profunda de lo previsto.

La caída fue particularmente pronunciada en las actividades secundarias, es decir, en el sector industrial, donde se observó un retroceso de 1.5% trimestral y 2.9% anual.