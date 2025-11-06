Francia exige a la UE que investigue a Shein por vender artículos ilegales

PARÍS (AP) — Francia solicitó a la rama ejecutiva de la Unión Europea que inicie una investigación sobre cómo el gigante de la moda rápida Shein pudo vender artículos ilegales, incluidas muñecas sexuales con apariencia infantil y armas, en su tienda en línea.

Dos ministros franceses enviaron una carta a Henna Virkkunen, vicepresidenta ejecutiva de la Comisión Europea para la soberanía tecnológica, instándola a tomar medidas contra el minorista.

Pidieron a la Comisión Europea “ejercer plenamente sus prerrogativas, incluso a través de la adopción de medidas provisionales contra la plataforma”, según la carta proporcionada el jueves por el ministerio de finanzas de Francia.

El gobierno francés inició el miércoles un procedimiento para suspender el acceso a la tienda en línea de Shein hasta que demuestre que su contenido se ajusta a la ley francesa.

Los ministros franceses, Roland Lescure y Anne Le Henanff, dijeron que Shein está obligado por la Ley de Servicios Digitales, el reglamento de la UE diseñado para limpiar las plataformas en línea y mantener seguros a los usuarios de internet.

Autoridades francesas dijeron que, además de muñecas sexuales con características infantiles, también encontraron “grandes cantidades” de armas ilegales de “Clase A” en la plataforma, incluidas armas de fuego, cuchillos de gran tamaño y machetes, así como material de guerra. El ministerio de finanzas dijo que, si se mantienen los artículos prohibidos, las autoridades podrían suspender el sitio en Francia.

“El marketing repetido de contenido ilegal muestra que la plataforma no ha cumplido con sus obligaciones en virtud de la Ley de Servicios Digitales (DSA, por sus siglas en inglés), particularmente en términos de protección de menores, combate al contenido ilegal y aseguramiento de la trazabilidad de sus vendedores”, dijeron los ministros.

Shein fue añadido el año pasado a una lista de empresas que necesitan un escrutinio adicional, ya que el brazo ejecutivo del bloque de 27 naciones la clasificó como una “plataforma en línea muy grande”.

Debido a que tiene más de 45 millones de usuarios europeos, la empresa debe obedecer los requisitos más estrictos, incluyendo tomar medidas específicas para proteger a los usuarios en línea y evaluar y mitigar cualquier “riesgo sistémico” de sus servicios, como limitar la venta de productos ilegales o falsificados.

Si no cumple con las reglas de la DSA, Shein podría ser suspendida y multada con hasta el 6% de sus ganancias anuales.

Shein, fundada en China en 2012 y ahora con sede en Singapur, se ha comprometido a trabajar con las autoridades francesas para “abordar cualquier preocupación rápidamente”.