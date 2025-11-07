Peso se fortalece tras decisión de Banxico e incertidumbre en Estados Unidos

CIUDAD DE MÉXICO (apro) .- Para este 7 de noviembre, el peso inicia la sesión con una ligera apreciación de 0.12 por ciento, cotizando en torno a los 18.56 pesos por dólar, de acuerdo con datos de Bloomberg.

Durante la jornada nocturna, el tipo de cambio registró un máximo de 18.61 y un mínimo de 18.52 pesos por billete verde.

La ganancia de la moneda ocurre a la par del debilitamiento general del dólar, impulsado por nuevos indicios de desaceleración económica en Estados Unidos, especialmente en el mercado laboral, explicó el área de análisis de Banco Base.

“Asimismo, se teme que el cierre de operaciones del gobierno tenga un impacto severo sobre la actividad económica, lo que podría elevar la probabilidad de que la Reserva Federal recorte la tasa de interés en su anuncio del 10 de diciembre”, expuso el análisis de Banco Base.

El gobierno estadunidense cumple hoy 38 días cerrado.

De hecho, el Senado de Estados Unidos se reunirá este jueves a las 11:00 horas, y aunque se especula que podrían votar sobre el paquete de gasto para reabrir el gobierno, el tema aún no está calendarizado oficialmente.

Decisión de Banxico

Otro factor que impulsó la apreciación del peso fue la reciente decisión de política monetaria del Banco de México.

Aunque el instituto central recortó su tasa de interés en 25 puntos base, a un nivel de 7.25 por ciento, también ajustó su guía prospectiva, al pasar de señalar que “valorará recortes adicionales” en futuras reuniones, a indicar que “valorará recortar la tasa de referencia”.

Esto fue interpretado como una señal de mayor cautela frente al escenario de presión inflacionaria.