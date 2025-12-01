Peso comienza diciembre con ligera apreciación

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Este 1 diciembre el peso inicia la sesión con una apreciación de 0.12%, cotizando alrededor de 18.27 pesos por dólar, de acuerdo con datos de Bloomberg.

En la sesión nocturna, el tipo de cambio tocó un máximo de 18.34 y un mínimo de 18.26 pesos por billete verde.

A lo largo de la semana, el mercado estará atento a la publicación de indicadores económicos en Estados Unidos, que podrían marcar el comportamiento de las divisas, precisó el área de análisis de Banco Base.

Por ejemplo, en Estados Unidos el miércoles 3 de diciembre se publicará la encuesta ADP de empleo de noviembre y la producción industrial correspondiente a septiembre.

El jueves 4 de diciembre habrá nuevos datos laborales, las solicitudes iniciales de apoyo por desempleo de la semana previa y la encuesta sobre recortes laborales elaborada por Challenger, Gray & Christmas, Inc., para el mes de noviembre.

El viernes 5 de diciembre se dará a conocer el sentimiento del consumidor de la Universidad de Michigan para diciembre, así como el reporte de ingreso y consumo personal al mes de septiembre, que incluye el Índice de Precios al

En México, también se publicarán las remesas de octubre y la encuesta del Banco de México a especialistas del sector privado.