Remesas caen por primera vez en la 4T; enero-octubre de 2025 rompe seis años de crecimiento

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- De enero a octubre de 2025 cayeron las remesas, ya con un tramo completo con Claudia Sheinbaum Pardo en la presidencia de México y con Donald Trump ejerciendo su segundo mandato en Estados Unidos; esta caída se registra por primera vez desde el inicio de los gobiernos de la Cuarta Transformación.

De acuerdo con datos del Banco de México (Banxico) publicados este 1 de diciembre, entre enero y octubre de 2025 ingresaron 51 mil 344.28 millones de dólares, lo que representó una caída anual de 5.1%.

No se había visto una caída así en ninguno de los periodos equivalentes desde 2019, cuando llegó Morena al gobierno federal a través de su candidato presidencial, Andrés Manuel López Obrador.

Prácticamente durante todo el sexenio de López Obrador, incluso en los años de la pandemia, las remesas crecieron de forma anual en el periodo de enero a octubre.

Entre enero y octubre de 2024, el registro ascendió a 54 mil 090.27 millones de dólares, con un crecimiento anual de 2.2%. Un año antes, en el mismo periodo de 2023, los recursos sumaron 52 mil 908.58 millones, lo que implicó un aumento anual de 8.8%.

En 2022, el flujo alcanzó 48 mil 634.95 millones de dólares, equivalente a un incremento anual de 12.9%. De enero a octubre de 2021, las remesas se ubicaron en 43 mil 065.49 millones, un repunte de 25%, impulsado aún por los efectos post pandemia y la recuperación del empleo en Estados Unidos.

Durante enero-octubre de 2020, el monto ascendió a 34 mil 454.76 millones de dólares, con una variación anual de 11%, sorprendiendo a analistas que habían anticipado una caída ese año.

En 2019, antes de la pandemia y al arranque de la Cuarta Transformación, se reportaron 31 mil 046.23 millones, un aumento anual de 9.3%.