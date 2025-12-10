Diputados aprueban ofensiva arancelaria contra productos de Asia

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Los diputados oficialistas aprobaron en lo general y lo particular la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación, con la que establecen impuestos para naciones con las que no se tiene un acuerdo comercial como en el caso de los países asiáticos.

La reforma busca recaudar 51 mil 910 millones de dólares en importaciones, lo que representa el 8.3 por ciento del total importado en 2024.

Estos impuestos se enfocan en un conjunto de países que mantienen una participación significativa en el flujo comercial hacia México, entre ellos China, Corea del Sur, India, Vietnam, Tailandia, Brasil, Indonesia, Taiwán, Nicaragua, Emiratos Árabes Unidos y Sudáfrica.

La reforma aprobada por 281 votos a favor, 24 en contra y 149 abstenciones plantea establecer aranceles a la importación de productos pertenecientes a industrias diversas, como la automotriz, la textil y del vestido, la del plástico, la siderúrgica, la de electrodomésticos, la de aluminio, la del calzado, la del papel, la marroquinera, la del muebles, la del vidrios, la de los juguetes, la de motocicletas y la de remolques, entre otros.

El dictamen detalla que serán mil 463 fracciones arancelarias: 141 de autopartes, 13 en autos ligeros, 308 en vestido, 79 en plásticos, 248 en siderúrgico, 18 en electrodomésticos, 37 en juguetes, 398 en textiles, 28 en muebles, 49 en calzado, 18 en productos de marroquinería, 47 en papel y cartón, 8 en motocicletas, 21 en aluminio, 1 en remolques, 25 en vidrio y 24 en jabones, perfumes y cosméticos.

Durante el debate en lo particular que terminó en los primeros minutos de este miércoles se presentaron reservas del PAN, PRI, PT y Morena. Sólo se aprobaron tres reservas del partido guinda en las que modificaron ocho fracciones arancelarias, en su mayoría de la industria del calzado y textil. También se modificó la redacción legislativa para buscar certeza jurídica en la reforma.

Además, se aprobó un artículo transitorio en que fija que la Secretaría de Economía podrá implementar mecanismos e instrumentos jurídicos específicos correspondientes para la importación de mercancías provenientes de países con los que el Estado mexicano no tenga tratado de libre comercio en vigor.

El PT se abstiene

Durante la votación los partidos del PRI, PAN Y PT votaron en abstención la reforma. El coordinador de la bancada del PT, Reginaldo Sandoval, explicó sus razones.

“Numerosos estudios económicos han señalado que es precisamente la concentración del comercio de manera predominante en un solo destino lo que vuelve vulnerable a la economía mexicana frente a choques externos. Por ello, la recomendación principal aboga generalmente por impulsar la diversificación comercial. A manera de analogía se utiliza la expresión de no poner todos los huevos en la misma canasta.

“El Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo irá en abstención por estos motivos. Un incremento abrupto en los aranceles, especialmente a bienes intermedios, puede en el corto plazo generar presiones inflacionarias, como ya está sucediendo, al incrementar los costos de producción de las empresas productoras, al no ser fácilmente remplazables con sustitutos de origen nacional”, detalló.

Por su parte, el diputado del PRI, Hugo Eduardo Gutiérrez Arroyo, resaltó que el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas reconoce que no es posible estimar los efectos de esta reforma.

“El dictamen cita textual que no se cuenta con los elementos suficientes para cuantificar dicho efecto, dado que no se dispone de la información actualizada sobre los volúmenes de importación, elasticidades de la demanda ni sobre el comportamiento esperado de los agentes económicos antes modificados en la propuesta, página 4 del dictamen. Esto significa que no hay un sustento técnico sólido para prever el impacto económico que los aranceles van a actuar”, resaltó.

El dictamen fue enviado al Senado.