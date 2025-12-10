México toma distancia de China con aranceles; quiere quedar bien para discutir el T-MEC: Coparmex

CIUDAD DE MÉXICO (apro) .- El sector privado mexicano no ve con malos ojos que el gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo marque distancia de China, sobre todo cuando el país está a las puertas de 2026, un año clave para la discusión, e incluso continuación, del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

De acuerdo con la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), el recién aumento de aranceles a países asiáticos, con China como principal referente, representa un gesto dirigido a Estados Unidos y, en particular, al presidente Donald Trump, quien ha insistido en frenar la triangulación de productos hacia su país a través de México y amenazado con darle fin al tratado.

“Me parece que esta imposición de aranceles a países que no tienen tratado con México es un buen guiño en el marco de revisión del T-MEC y de las preocupaciones y exigencias de Estados Unidos”, dijo el presidente de la Coparmex, Juan José Sierra, durante su conferencia de prensa de cierre anual.

Coparmex no es el único organismo empresarial que interpreta esta decisión como parte de una reconfiguración geopolítica en la que México busca mantener distancia del país asiático. La Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA) también respaldó la reforma arancelaria.

Fuentes del sector automotriz señalan que actualmente existe preocupación por el avance de China en la industria mexicana, y uno de los temores más relevantes es la posible instalación de una planta de BYD en el país, lo que pondría “al sector en aprietos”.

El proyecto que busca salvar al T-MEC

Esta semana, la Cámara de Diputados aprobó un incremento arancelario que va de 5% hasta 50% a mil 463 fracciones arancelarias correspondientes a productos provenientes de China, Taiwán, Indonesia, Tailandia, Emiratos Árabes Unidos, Corea del Sur, India y Brasil.

Según la Secretaría de Economía, estas fracciones representan 51 mil 910 millones de dólares en importaciones, equivalentes al 8.3% del total importado en 2024.

Estos países, precisó la dependencia, no cuentan con tratado de libre comercio con México, lo que abre margen para la aplicación de mayores aranceles.

Entre los productos que enfrentarán las tasas más elevadas se encuentran autopartes y automóviles ligeros, textiles y productos siderúrgicos.