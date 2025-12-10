Peso pierde en espera de la decisión de la Fed

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Este 10 de diciembre, el peso inicia la sesión con una depreciación de 0.01%, al cotizar alrededor de 18.20 pesos por dólar, de acuerdo con datos de Bloomberg.

Durante la sesión nocturna, el tipo de cambio registró un mínimo de 18.18 y un máximo de 18.21 pesos por billete verde.

La depreciación del peso se da en anticipación al anuncio de política monetaria de la Reserva Federal, programado para hoy a las 13:00 horas, en el que se espera un recorte de la tasa de interés de 25 puntos base, para ubicarla en un rango de 3.50% a 3.75%.

La cautela del mercado se debe a que, a la par del anuncio de política monetaria, se publicará la actualización de las proyecciones económicas de la Reserva Federal”, expuso el área de análisis de Banco Base.

Además, a las 13:30 horas, el presidente de la Fed, Jerome Powell, ofrecerá una conferencia de prensa, en la que podría enviar señales sobre la posibilidad de nuevos recortes a la tasa de interés al comienzo de 2026.

A pesar de que Powell concluye su mandato el 15 de mayo del siguiente año, todavía habrá tres anuncios de política monetaria con él al frente del Comité Federal de Mercado Abierto.

Están programados para los días 28 de enero, 18 de marzo y 29 de abril.