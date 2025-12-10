Televisa de Azcárraga continúa cayendo; Fitch la saca del grado de inversión

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- A Grupo Televisa, de Emilio Azcárraga Jean, la calificadora Fitch Ratings le degradó la nota crediticia, con lo que perdió su grado de inversión y pasó al terreno especulativo, es decir, ahora quedó catalogada como una compañía de mayor riesgo.

De acuerdo con el documento difundido la tarde de este 10 de diciembre, la calificación bajó a ‘BB+’ desde ‘BBB-’.

La firma explicó que esta degradación que coloca a la empresa en un escenario más riesgoso para los inversionistas, responde a pérdidas de suscriptores mayores a las anticipadas, sobre todo en el segmento Sky.

Fitch sostuvo que los ingresos de Televisa continuarán a la baja en 2025 y 2026, aún con Mundial de Futbol. Para el cierre de 2025 espera alrededor de 59 mil millones de pesos, lo que implica una caída anual de 5.1% en términos comparables.

Además, se proyecta un EBITDA de 20.4 mil millones de pesos, 5.7% por debajo del observado en 2024.

La situación se da en un momento donde la competencia en México se ha intensificado y las tendencias globales del negocio de televisión de paga siguen siendo negativas.

Además, se da días después de que se diera a conocer la intención de Televisa de comprar la operación de AT&T México.

Multa de la FIFA

La calificadora también señaló factores adicionales que podrían presionar aún más la evaluación crediticia. Entre ellos figura una “multa relevante relacionada con la investigación de la FIFA”.

Hay que recordar que existe una investigación internacional a Televisa por corrupción y compra de derechos deportivos que involucra a directivos y empresas de América Latina.

Ese proceso incluyó, además, el momento en que Emilio Azcárraga Jean dejó el control operativo de Televisa, justo cuando autoridades de Estados Unidos realizaban indagatorias por presuntos sobornos vinculados con contratos de transmisión, incluidos los del Mundial de Futbol.