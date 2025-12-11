Medina Mora toma el control del CCE como figura de unidad rumbo a la revisión del T-MEC

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- En un momento marcado por la percepción de un sector empresarial mexicano dividido, José Medina Mora Icaza tomó protesta como nuevo presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), lo prioritario en su gestión será asegurar la continuidad del T-MEC en 2026.

Durante la Asamblea General Anual Ordinaria de los presidentes de los organismos que integran al máximo órgano de representación del sector privado, Mora Icaza fue electo por unanimidad para el periodo 2026-2027.

En el Club de Industriales, el también exdirigente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) delineó tres pilares que guiarán su presidencia, crecimiento económico con certeza, seguridad y reglas claras; preparar una participación técnica y sólida del sector empresarial rumbo a la revisión del T-MEC en 2026; y fortalecer un diálogo democrático que permita mayor cooperación entre gobierno, empresas y sociedad.

Sobre el segundo eje, recalcó que el objetivo es que en 2026 el empresariado mexicano se presente unido ante los Estados Unidos, especialmente en un momento donde sigue latente la amenaza arancelaria de Trump y que es complicada de disipar.

“El diálogo es la ruta para avanzar, construir consensos y fortalecer la certidumbre que requiere la economía nacional (...) Dialogar para avanzar será nuestro eje: construir con todos, sin excluir a nadie, para que México alcance su máximo potencial”, dijo.

Insistió en la importancia estratégica del tratado comercial para México y en la necesidad de utilizarlo como herramienta para impulsar un crecimiento económico que, afirmó, hoy no se encuentra en su máxima capacidad.

La salida de Cervantes

El presidente saliente, Francisco Cervantes Díaz, deja la conducción del CCE en un momento de abierta fractura interna.

Diversas cámaras empresariales, que en conjunto representan más de 80% del Producto Interno Bruto (PIB), lo acusan de una mala gestión marcada por favoritismos hacia grandes empresarios, entre ellos Carlos Slim y servilismo a los gobiernos de Morena.

Por ejemplo, la Concanaco Servytur y la Canacintra, han sido los organismos que cuestionaron abiertamente su conducción y que llevaron esa inconformidad hasta el cierre de su mandato.