Peso gana terreno después de decisión de la Fed

CIUDAD DE MÉXICO (apro) .- Este 11 de diciembre, el peso inicia la sesión con una apreciación de 0.06 por ciento, cotizando alrededor de 18.15 pesos por dólar, de acuerdo con datos de Bloomberg.

Durante la sesión nocturna, el tipo de cambio registró un máximo de 18.22 y alcanzó un nuevo mínimo del año de 18.15 pesos por billete verde.

Según el área de análisis de Banco Base, la apreciación del peso ocurre en paralelo al debilitamiento del dólar, tras la decisión de la Reserva Federal de recortar la tasa de interés en 25 puntos base, llevándola a un rango de 3.50% a 3.75 por ciento.

“A pesar de que la mediana de las expectativas indica solamente un recorte de 25 puntos base para el siguiente año, en su conferencia de prensa, Powell se mostró optimista por el tema inflacionario, mencionando que, de no anunciarse nuevos aranceles, las presiones inflacionarias quedarían contenidas durante el primer trimestre del 2026”, señaló Banco Base.

Esto, combinado con el próximo cambio en la administración de la Fed, ya que Powell concluye su cargo como presidente en mayo, ha elevado las expectativas de que se realicen recortes adicionales durante 2026, lo que contribuye al debilitamiento del dólar.

“El mercado sigue asimilando el discurso de Powell y la decisión de la Fed de comprar instrumentos del Tesoro a corto plazo, lo que implica mayor liquidez”, agregó el análisis.

El mercado anticipa para 2026 un recorte acumulado de 55 puntos base, es decir, al menos dos recortes de 25 puntos base, por encima de la estimación de la propia Reserva Federal, que contempla únicamente un ajuste.