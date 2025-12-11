Presión de Trump por el agua pondría en riesgo las exportaciones mexicanas, advierten analistas

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Si el presidente Donald Trump decide exigir a México el cumplimiento estricto del Tratado de Aguas de 1944, y además presiona para que el país atienda los problemas de aguas residuales que afectan a territorio estadunidense, podrían estar en peligro hasta 28% de las exportaciones mexicanas hacia Estados Unidos.

De acuerdo con un análisis de S&P Global Market Intelligence, el diálogo actual entre ambos países sobre la operación del tratado enfrenta un potencial riesgo de disrupción para los corredores comerciales estratégicos del norte de México.

El riesgo proviene de posibles movilizaciones locales en puntos clave de los estados norteños, donde el estrés hídrico y las tensiones políticas suelen escalar rápidamente.

Los cruces fronterizos de Ciudad Juárez en Chihuahua, y Piedras Negras en Coahuila, figuran entre los más vulnerables, ya que podrían experimentar afectaciones logísticas si se intensifica la presión sobre México para entregar mayores volúmenes de agua.

Esto se debe a que la transferencia de recursos hídricos en periodos de sequía eleva el riesgo de protestas y bloqueos que impactan directamente la infraestructura de transporte.

“La gestión de los recursos hídricos en la cuenca del Río Bravo/Grande es un factor clave para la estabilidad de la cadena de suministro binacional”, se lee en el análisis.

Una interrupción en estos corredores, sostiene S&P, pondría en riesgo el 28% de las exportaciones mexicanas hacia Estados Unidos, lo que convertiría el conflicto hídrico en un tema económico de alto impacto.

Déficit

S&P Global Market Intelligence recordó que México cerró el ciclo quinquenal más reciente con un déficit hídrico de aproximadamente 800 mil acres-pie, equivalente al 45% del total del ciclo, resultado directo de las severas sequías de 2022 y 2023.

“Lo que añade complejidad a la gestión del recurso (...) El seguimiento de estas negociaciones y sus efectos en la logística fronteriza es fundamental para entender los riesgos y oportunidades para el comercio en la región”, se lee en el documento.