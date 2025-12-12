China desafía aranceles de México y promete mayor presencia "sin condiciones políticas"

Grúas cargan y descargan contenedores de buques en una terminal de contenedores en Qingdao, en la provincia de Shandong, China. Foto: AP

CIUDAD DE MÉXICO (apro) .- A pesar de que Estados Unidos de Donald Trump busca reducir la participación de China en México por la triangulación que se da, y en un momento en el que la nación mexicana aplica aranceles a productos chinos rumbo a 2026, el país asiático insistió en que mantendrá sus planes de desarrollo en el país gobernado por Claudia Sheinbaum Pardo.

Poco después de que el gobierno de China solicitó a México detener el incremento unilateral de aranceles, el país del Dragón Rojo dio a conocer el "Documento sobre la Política de China hacia América Latina y el Caribe".

“China siempre se ha opuesto a toda forma de aumento unilateral de aranceles y espera que México corrija”, expuso el Ministerio de Comercio de China.

En el texto, China precisó que, a corto y mediano plazo, seguirá capitalizando oportunidades y destinando asistencia a México y al resto de América Latina, y lo hará “sin ninguna condición política”.

El documento detalla las prioridades económicas que guiarán su relación con la región, las cuales incluyen “recursos humanos, planificación para el desarrollo, asesoramiento y capacitación en políticas económicas, construcción infraestructural, agricultura y seguridad alimentaria, reducción de la pobreza, cambio climático y ayuda humanitaria”.

China también manifestó su disposición para firmar documentos de cooperación en materia de estandarización con México y los países de América Latina.

El propósito, señaló, es “continuar llevando a cabo el intercambio y la comparación de informaciones sobre estándares y la mejora de la capacidad en la estandarización”.