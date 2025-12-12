aranceles

China desafía aranceles de México y promete mayor presencia "sin condiciones políticas"

El país asiático precisó que, a corto y mediano plazo, seguirá capitalizando oportunidades y destinando asistencia a México y al resto de América Latina.
viernes, 12 de diciembre de 2025 · 14:17

CIUDAD DE MÉXICO (apro) .- A pesar de que Estados Unidos de Donald Trump busca reducir la participación de China en México por la triangulación que se da, y en un momento en el que la nación mexicana aplica aranceles a productos chinos rumbo a 2026, el país asiático insistió en que mantendrá sus planes de desarrollo en el país gobernado por Claudia Sheinbaum Pardo. 

Poco después de que el gobierno de China solicitó a México detener el incremento unilateral de aranceles, el país del Dragón Rojo dio a conocer el "Documento sobre la Política de China hacia América Latina y el Caribe". 

“China siempre se ha opuesto a toda forma de aumento unilateral de aranceles y espera que México corrija”, expuso el Ministerio de Comercio de China. 

En el texto, China precisó que, a corto y mediano plazo, seguirá capitalizando oportunidades y destinando asistencia a México y al resto de América Latina, y lo hará “sin ninguna condición política”. 

El documento detalla las prioridades económicas que guiarán su relación con la región, las cuales incluyen “recursos humanos, planificación para el desarrollo, asesoramiento y capacitación en políticas económicas, construcción infraestructural, agricultura y seguridad alimentaria, reducción de la pobreza, cambio climático y ayuda humanitaria”. 

China también manifestó su disposición para firmar documentos de cooperación en materia de estandarización con México y los países de América Latina. 

El propósito, señaló, es “continuar llevando a cabo el intercambio y la comparación de informaciones sobre estándares y la mejora de la capacidad en la estandarización”. 

