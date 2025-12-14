¿Internet ilimitado? Profeco advierte sobre la publicidad engañosa en servicios de red

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) advirtiò sobre la publicidad engañosa que se ofrece en servicios de telecomunicaciones.

A través de la Subprocuraduría de Telecomunicaciones, la dependencia dio a conocer algunas prácticas frecuentes de empresas de telefonía celular que se catalogan como publicidad engañosa.

En un comunicado, la dependencia alertó que en diversos anuncios se ofrece información falsa, tendenciosa, parcial, exagerada, artificiosa o inexacta.

Algunas de las prácticas detectadas son:

Emiten información falsa pues ofrecen algo que no existe o que no se puede cumplir; por ejemplo, anuncian “internet ilimitado a máxima velocidad en todo el país”.

Otras veces su publicidad es tendenciosa pues tratan de influir en lo que creemos o sentimos. Dicen frases como: “Nuestra red es la más confiable, prueba de ello es que millones de personas nos eligen”.

También pueden difundir información parcial, ocultan datos para hacer más atractivo su anuncio, como cuando dicen “llama gratis a cualquier número nacional”.

Exagerar es común en las frases publicitarias que intentan maximizar las características de lo que ofrecen, por ejemplo: “El internet más rápido del mundo”.

Crear falsas expectativas sobre el producto o servicio es publicidad artificiosa. Se identifica en mensajes como: “Obtén un teléfono de última generación sin pagar nada”.

Y también puede ser inexacta cuando no hay precisión en los servicios ofrecidos, por ejemplo cuando ofrecen “cobertura total” en una ciudad.

¿Cómo reportar?

Al respecto, la Profeco indicó que cuenta con el servicio gratuito “copy advice” (diagnóstico publicitario) para ayudar a las empresas de telecomunicaciones a identificar y evitar la publicidad engañosa; y para las personas consumidoras cuenta con el correo procypubli@profeco.gob.mx para reportarla.