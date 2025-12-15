Agricultores y políticos amenazan con congelar el acuerdo de libre comercio de la UE con Sudamérica. Foto: AP

BRUSELAS (AP).- Francia está poniendo un obstáculo de último momento a un enorme acuerdo comercial transatlántico entre la Unión Europea de 27 países y las cinco naciones sudamericanas del bloque Mercosur, cuya negociación ha llevado un cuarto de siglo.

Los agricultores europeos enojados, temerosos de una nueva competencia por parte del pacto UE-Mercosur, están marchando hacia Bruselas, y los negociadores europeos que pensaban que finalmente lograrían cerrar el acuerdo este año se enfrentan a una semana difícil.

El acuerdo entre la UE y los cinco países del Mercosur (Brasil, Argentina, Uruguay, Paraguay y Bolivia) eliminaría progresivamente los aranceles sobre casi todos los bienes comercializados entre ambos bloques durante los próximos 15 años. De ser ratificado por ambos bloques, el acuerdo abarcaría un mercado de 780 millones de personas y una cuarta parte del producto interior bruto mundial.

Los negociadores acordaron el acuerdo UE-Mercosur hace un año, pero ahora debe ser aprobado por los 27 países de la UE, así como por el Parlamento Europeo.

Está previsto que tanto la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, como el presidente del Consejo Europeo, António Costa, firmen el acuerdo en Brasil el 20 de diciembre, si los agricultores agraviados que marchan hacia Bruselas y la oposición vocal de las principales naciones de la UE no descarrilan sus planes.

El acuerdo enfrenta vientos en contra

En vísperas de lo que muchos esperaban como la recta final, el primer ministro francés, Sébastien Lecornu, declaró el domingo que el actual acuerdo entre la UE y el Mercosur era "inaceptable" y que "no se han cumplido las condiciones para la votación de los jefes de Estado y de gobierno de la UE el jueves". Solicitó un aplazamiento, lo que aplazaría la votación hasta 2026 o después.

Si bien elogió las recientes medidas adoptadas por la Comisión Europea para proteger a los agricultores y aumentar las inspecciones de las importaciones agrícolas para detectar violaciones de la seguridad alimentaria, como los pesticidas prohibidos en la UE, Lecornu dijo que Francia no ha sido apaciguada por completo.

“Está claro en este contexto que no se dan las condiciones para ninguna votación del Consejo de la UE para autorizar la firma del acuerdo”, afirmó.

Polonia, Austria, Países Bajos y Francia temen que los exportadores del Mercosur puedan vender a precios más bajos que los productos de la UE fabricados con regulaciones laborales y sanitarias más estrictas, como las restricciones a los pesticidas, afirmó Alicia Gracia-Herrero, investigadora principal del Instituto Bruegel, con sede en Bruselas. Francia no ha logrado que el Mercosur acepte replicar dichas regulaciones.

Dijo que el acuerdo refleja los límites de la fuerza geopolítica, la unidad política y la capacidad de la UE.

“Si no podemos lograrlo ni siquiera con la presión de (el presidente estadounidense Donald) Trump, ¿qué se puede esperar de la UE?”, dijo. “Espero que Francia no pueda torpedear esto por completo, porque la UE no puede permitirse más retrasos en el Mercosur si quiere ser creíble con otros acuerdos comerciales en curso, como Indonesia y, aún más, India”.

Otro tipo de pacto transatlántico

A raíz de la ofensiva arancelaria de Trump a principios de este año, cuando Washington impuso gravámenes del 15% a la mayoría de las importaciones de la UE, el bloque ha buscado acuerdos comerciales bilaterales para ayudar a capear las tácticas comerciales agresivas tanto de Estados Unidos como de China, sus principales socios comerciales históricos.

El portavoz de la Comisión Europea, Olof Gill, dijo que Bruselas presionará para que el acuerdo con el Mercosur se firme antes de fin de año porque pone en juego la credibilidad geopolítica de la UE.

Hablamos de unir a dos de los bloques comerciales más grandes del mundo. Y al hacerlo, en un momento de creciente incertidumbre geopolítica, creamos una plataforma basada en la confianza y en las normas, donde podemos colaborar con el Mercosur en los grandes desafíos globales de nuestro tiempo. Nos referimos al clima, la seguridad económica, la reforma del orden global basado en normas, etc., afirmó.

Desde el jamón español y el vino italiano hasta los productos lácteos holandeses y las aceitunas griegas, la agricultura es fundamental para el presupuesto, la economía, la cultura y la política de la Unión Europea. La UE exportó productos agrícolas por valor de 235.400 millones de euros (272.000 millones de dólares) en 2024.

Muchos agricultores detestan el acuerdo con el Mercosur, pero sus defensores en Bruselas dicen que ahorraría a las empresas unos 4.260 millones de dólares en aranceles cada año, agilizaría las ventas y eliminaría aranceles sobre productos como el vino francés, la soja argentina, los minerales de tierras raras brasileños y los productos farmacéuticos alemanes.

Sus críticos en Francia, los Países Bajos y otros países con grandes industrias lácteas y de carne de vacuno dicen que el pacto sometería a los agricultores locales a una competencia desleal y causaría daños ambientales .

Ajustes necesarios o adecuados

Esta oposición ha llevado a Bruselas a proponer nuevas protecciones para el sector agrícola de la UE.

El año pasado, la Comisión Europea prometió reducir la burocracia para los agricultores y distribuir de manera más equitativa los subsidios agrícolas anuales de 50 mil millones de euros (58 mil millones de dólares) en todo el bloque.

En octubre, la Comisión estableció nuevos mecanismos que permiten a los agricultores iniciar investigaciones si los precios de las importaciones del Mercosur son al menos un 10 % inferiores a los de los mismos productos o de productos competidores de la UE. Los infractores graves podrían ver sus aranceles preferenciales retirados temporalmente.

En diciembre, la Comisión propuso intensificar las inspecciones fronterizas para comprobar si los productos agrícolas importados se habían producido con pesticidas prohibidos en la UE.

Pero estas medidas no han apaciguado los temores de los franceses ni las ansiedades de los agricultores.

Los sindicatos agrícolas están planeando una vez más manifestaciones en Bruselas mientras líderes y diplomáticos se reúnen para el Consejo Europeo el jueves.

Agricultores descontentos utilizaron tractores para paralizar muchas capitales europeas como parte de una campaña ensalzada por la extrema derecha en el período previo a su exitoso desempeño en las elecciones europeas de 2024. ——— La escritora de Associated Press Sylvie Corbet colaboró ??desde París.