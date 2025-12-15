Aranceles no provocarán inflación: Sheinbaum

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- No habrá efectos inflacionarios en alimentos derivados de los aranceles que impondrá México a países que no tengan ningún acuerdo comercial, garantizó la presidenta Claudia Sheinbaum.

"No va a haber inflación, ni en alimentos, derivado de estas medidas, ni en muchísimos productos; incluso muchos productos intermedios se les dejó el arancel que tenían previamente, no se aumentó". El objetivo, dijo, es cuidar que no se pierdan 350 mil empleos.

También habló de aumentar el número de empleos con otros proyectos entre inversión pública y privada en el país, además de que los impuestos a los aranceles dependen de las características y de las circunstancias.

"Lo que queremos es importar menos y exportar más. Entonces, eso lo dijimos incluso antes de que entrara el presidente Trump, planteamos el Plan México desde que entramos al gobierno".

El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, expuso el planteamiento que ha hecho en varias ocasiones: que estos aranceles se ponen porque no hay piso parejo de la industria que exporta a México frente a los productores mexicanos.

"Tenemos la demanda, la exigencia, el punto de vista, la insistencia de la industria textil y de vestido, la industria de calzado, la industria del acero, y ahora les voy a decir también la industria automotriz, que es donde estamos viendo más afectaciones al empleo; no porque no puedan competir, sino porque se están recibiendo productos con precios debajo de los precios de referencia internacional".

Ebrard Casaubón reiteró: "Es decir, no hay piso parejo, porque con piso parejo no sería justificado aplicar un arancel, pero cuando el piso está disparejo tienes que corregir, remediar esa desventaja o esa injusticia".

Puso el ejemplo del acero que, en los últimos dos años, el ritmo de importaciones creció 12.4 por ciento; 20.8 por ciento en vestido, incluyendo plataformas digitales; y calzado, 22.3 por ciento.

"Si esto continúa, para fines del año 2026, junto con la industria automotriz, estaríamos perdiendo 350 mil empleos". El funcionario federal expuso una de las maniobras que hacen algunas empresas cuando quieren ganar mercado:

"Primero gano el mercado, vendo debajo de inventario, sé que mi adversario, mi competidor, no puede sobrevivir, y después ya subo los precios más adelante".

En el caso de México, además exporta 1 e importa 9. "Esto de suyo, por sí solo, es algo que nos debe llamar la atención y procurar que no sea tan grande el desequilibrio, pero también da cuenta de cómo va la tendencia, no podemos permitir que esto siga creciendo porque es insostenible, ¿cómo lo pagamos? Bueno, está vinculado el Plan México en nuestro país".

Con dicho plan, recordó Ebrard, buscan elevar el 15 por ciento de contenido nacional en las cadenas productivas, cada vez producir más en México.

"Reforzar 'Hecho en México', elevar la inversión nacional hasta el 28 por ciento del Producto Interno Bruto; generar 1.5 millones de empleos; y lograr que nuestro consumo nacional tenga cada vez más proveeduría de empresas grandes, pequeñas y medianas. No olvidar, es el 90 por ciento de la economía de México (...) el objetivo no es cobrar más respecto a un país que fabrica cierto producto, no es el objetivo. El objetivo es proteger ciertos sectores industriales".

Con la revisión en la Cámara de Diputados se buscó el diálogo con diversos sectores y desde el gobierno también con algunos países a los que se les aplicará esta medida o que tienen algún producto que pueda estar incluido como China, Corea del Sur, Indonesia, India y otros.

Los sectores que están incluidos son autopartes, autos ligeros, vestido, plástico, siderúrgica, electrodomésticos, juguetes, textiles, muebles, calzado, producto de marroquinería, papel y cartón, motocicletas, aluminio, remolques, vidrio, jabones, perfumes y cosméticos.

"No buscamos dañar a ningún país en específico, no tiene diseño geopolítico, es diseño comercial y económico: económico, protección de empleos; comercial, los productos en donde vemos que hay una competencia desventajosa para la industria mexicana. Sí busca proteger a nuestra industria, en relación a cualquier abuso que haya de una empresa o de otros lugares".