Bolsa de Chile sube 0.43% tras victoria de Kast en la segunda vuelta de elecciones presidenciales

MADRID, (EUROPA PRESS) - El principal Ã­ndice bursÃ¡til de Chile, IPSA, registraba un ligero alza del 0,43%, hasta los 10.444,53 puntos, en la apertura de la sesiÃ³n despuÃ©s de la victoria del candidato de extrema derecha, JosÃ© Antonio Kast, en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales del paÃ­s celebradas el pasado domingo.

La productora de litio Sociedad QuÃ­mica y Minera (SQM) era el valor con mayores ganancias, con una subida del 1,53%, seguida de Enel Chile (1%), Banco de Chile (1,18%) y de la firma del sector retail Ripley Corp (1,39%).

Por otra parte, el dÃ³lar sufrÃ­a un recorte del 0,22% frente al peso chileno, hasta los 908 'billetes verdes'.

Kast ganÃ³ la segunda vuelta de los comicios presidenciales de Chile con un 58,61% de los votos, por delante del 41,39% de su rival, la candidata comunista de la coaliciÃ³n de izquierda Jeannette Jara.

De esta manera, el resultado ha confirmado las previsiones de los analistas que pronosticaban su victoria gracias al apoyo de los candidatos de derecha que no pasaron a la segunda ronda y a pesar del liderazgo de Jara en la primera votaciÃ³n.