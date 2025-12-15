Citi consuma la venta de 25 por ciento de Banamex a Fernando Chico Pardo, cercano a Slim

El empresario Fernando Chico Pardo y Manuel Romo, director general del Grupo Financiero Banamex, con conferencia en septiembre pasado. Foto: Cuartoscuro / Galo Cañas

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Citigroup dio a conocer este lunes el cierre exitoso de la venta de una participación accionaria del 25 por ciento de Grupo Financiero Banamex a Fernando Chico Pardo, uno de los hombres más cercanos al empresario Carlos Slim Helú.

En un comunicado, el consorcio anunció que el exdirector de Inbursa asumirá de inmediato asumirá la presidencia del Consejo de Administración de Grupo Financiero Banamex.

“Citi anunció hoy el cierre exitoso de la venta de una participación accionaria del 25% de Grupo Financiero Banamex, S.A. de C.V. a Fernando Chico Pardo, habiendo obtenido todas las autorizaciones de los reguladores financieros y de competencia.

“Como parte de esta operación, con efecto inmediato, Fernando Chico Pardo asumirá la Presidencia del Consejo de Administración de Grupo Financiero Banamex”, refiere el comunicado.

Se ratifica que Manuel Romo permanecerá como Director General del Grupo Financiero y del banco junto con su equipo directivo. Asimismo, Ignacio Deschamps continuará como presidente del Consejo de Banco Nacional de México.

Citigroup aclaró que cualquier decisión relacionada con el cronograma y la estructura de la oferta pública inicial propuesta de Banamex continuará guiándose por varios factores, incluidas las condiciones del mercado y las autorizaciones regulatorias.

“Mucho me animó la confianza que tengo en el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum y su proyecto de país”, declaró en septiembre Chico Pardo, al elogiar los planes del gobierno en materia económica, la atracción de inversiones y el llamado Plan México.