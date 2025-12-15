Paro técnico afectará a 35 mil trabajadores del sector automotriz en Coahuila

SALTILLO, Coah. (apro).- Entre 25 mil a 35 mil trabajadores serán afectados con el paro laboral en el sector automotriz en las plantas de General Motor, que se ubican en el municipio de Ramos Arizpe.

Este lunes se detuvieron las líneas de producción, que el líder estatal de la CTM, Tereso Medina Ramírez, consideró normal, ya que cada año se realiza, pero en esta ocasión durará casi 20 días.

La cadena de proveedores se sumarán en los próximos días a la medida de detener la producción, por lo que se estima que sólo en el sector automotriz serán 35 mil obreros los afectados.

“Es el paro más prolongado, empieza esta semana y termina después del 4 de enero. Es una suspensión temporal de labores y hasta cierto punto lo veo tradicional, porque se hace año con año y no es un tema que tenga que ver con la falta de mercado o de volúmenes de producción”, expresó Medina Ramírez, dirigente en Coahuila de la CTM.

Como representante también del gremio de trabajadores de la industria automotriz, afirmó que éste también procederá a detener labores en el estado y la medida implicará que sean 35 mil los trabajadores afectados.

En el caso de General Motors son de cinco mil a seis mil los trabajadores que este 15 de diciembre empezaron el paro técnico y en ese tiempo se podrán realizar labores de mantenimiento a las líneas de producción.

De acuerdo con el también integrante de la dirigencia cetemista, Jesús Berino Granados, los trabajadores recibirán el 65 por ciento de su salario, durante el tiempo que permanezcan sin laborar en esta temporada decembrina e inicios de enero, y sus prestaciones sociales y económicas las recibirán de manera íntegra.