AMLO apoyó con 3 billones de pesos a Pemex... y sigue como la más endeudada: IMEF

Celebración del 86 aniversario de la expropiación petrolera en la sede nacional de Pemex encabezada por el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador. Foto: Miguel Dimayuga Meneses

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- De los 3.3 billones de pesos que se le han otorgado en apoyos a Petróleos Mexicanos (Pemex), 91% de ese monto se concentró durante la administración de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y no cambió la situación estructural de la petrolera, de acuerdo con datos del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF).

Al respecto, el presidente del Comité Nacional de Estudios Económicos del IMEF, Víctor Manuel Herrera, explicó que el monto acumulado de 3.3 billones de pesos corresponde a los apoyos otorgados desde 2015.

Sin embargo, precisó que 3 billones de pesos, es decir, prácticamente nueve de cada diez pesos, se canalizaron a Pemex en los últimos seis años.

Para el especialista, este volumen de recursos no ha servido para revertir la situación financiera de la empresa, la cual sigue siendo la más endeudada del mundo.

Bajo este panorama, sostuvo que no existe un escenario realista en el que Pemex deje de recibir apoyo gubernamental en 2027, pese a que esa ha sido una promesa reiterada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, misma que incluso fue incorporada en el plan estratégico del sexenio de la petrolera.

Para Herrera, esa meta resulta inviable mientras no se modifiquen los elementos estructurales que hoy presionan las finanzas de la empresa.

Modelo de negocios sin cambios

Al respecto, el presidente del Comité Nacional de Estudios Económicos del IMEF subrayó que el problema central radica en que no se ha cambiado el modelo de negocios de Pemex, a lo que se suma el crecimiento continuo de su deuda financiera y los pasivos acumulados con proveedores.

“Porque no se ha atacado el problema de fondo (...) toda la generación de efectivo se pierde en Pemex Refinación”, expuso en conferencia.

En ese sentido, señaló que las áreas que deberían aportar flujo positivo continúan absorbiendo recursos sin generar rentabilidad suficiente.

De acuerdo con el especialista, la petrolera, hoy dirigida por Víctor Rodríguez Padilla, mantiene un capital negativo de 100 mil millones de dólares y adeudos con proveedores por 28 millones de dólares.

A ello se añade, señaló, un calendario de vencimientos de deuda de corto plazo por 20 mil millones de dólares, toda vez, se reduce el margen para cumplir la promesa de retirar el respaldo fiscal en el corto plazo.