CFE se endeuda por 5 mil 400 mdp mientras el presupuesto eléctrico se queda corto

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Comisión Federal de Electricidad (CFE) contrató una deuda con el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) por 5 mil 400 millones de pesos, equivalentes a 300 millones de dólares, esto considerando un tipo de cambio de 18 pesos por dólar.

De acuerdo con el CAF, los recursos se destinarán de manera parcial al Plan de Fortalecimiento y Expansión del Sistema Eléctrico Nacional, específicamente a infraestructura de transmisión y distribución, áreas clave para el transporte de la electricidad desde los centros de generación hasta los usuarios.

“Los proyectos han sido categorizados bajo el esquema denominado Proyectos con Impacto Diferido en el Registro de Gasto (PIDIREGAS o Infraestructura Productiva de Largo Plazo)”, señaló la institución.

El préstamo se instrumentará en dos tramos complementarios. El primero corresponde a un crédito de hasta 200 millones de dólares, equivalentes a 3 mil 600 millones de pesos, con un plazo de hasta 15 años, destinado al financiamiento parcial de proyectos de infraestructura eléctrica de largo alcance.

El segundo tramo consiste en una línea de crédito revolvente por hasta 100 millones de dólares, es decir, mil 800 millones de pesos, diseñada para atender necesidades de corto plazo vinculadas al plan de inversiones de la empresa eléctrica.

En conjunto, los recursos del CAF se canalizarán a alrededor de 16 proyectos que entrarán en operación entre 2026 y 2027, con un monto estimado de mil 549 millones de dólares, equivalentes a 27 mil 882 millones de pesos.

Las obras abarcan diversas zonas del territorio nacional, desde el noroeste, en Chihuahua, pasando por el Estado de México y otros estados del centro del país, hasta el sureste, en la Península de Yucatán.

Presupuesto

Para 2026, la inversión asignada al sector eléctrico a través de la CFE será de 61.1 mil millones de pesos, lo que representa una reducción real de 16.7% frente a lo aprobado para 2025.

En contraste, el Plan de Fortalecimiento y Expansión del Sistema Eléctrico Nacional (PFESEN) estima que se requieren en promedio 104.1 mil millones de pesos anuales hacia 2030 para cubrir las necesidades del sistema.

“El presupuesto asignado para 2026 es de 43 mil millones por debajo de lo estimado”, señaló al respecto el IMCO en uno de sus análisis.