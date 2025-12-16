CNBV retira licencia a Vector Casa de Bolsa de Alfonso Romo por presunto lavado de dinero

CIUDAD DE MÉXICO (apro). Luego de haber sido señalada por lavado de dinero por el gobierno de Estados Unidos, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) retiró la licencia para operar a Vector Casa de Bolsa, institución propiedad de Alfonso Romo, quien se desempeñó como jefe de la Oficina de la Presidencia durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

De acuerdo con lo publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), este 16 de diciembre se oficializó su extinción.

El documento federal sostiene que, desde el punto de vista legal, financiero y operativo, se determinó que es procedente resolver la revocación de la autorización para Vector.

El retiro de la licencia ocurre después de que, en octubre de este año, Vector anunció que transferiría sus cuentas a Finamex Casa de Bolsa, como parte de un proceso de salida ordenada del mercado.

“Tras un riguroso y responsable proceso de análisis, Vector determinó que la mejor alternativa era llevar a cabo una transferencia ordenada de sus activos a Finamex Casa de Bolsa, una institución con más de cinco décadas de trayectoria, reconocida por su solvencia”, señaló la firma en su momento.

En junio de este año, se dio a conocer que la Red de Control de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos (FinCEN) concluyó que existen fundamentos razonables para determinar que Vector Casa de Bolsa facilitó operaciones de lavado de dinero vinculadas al Cártel de Sinaloa.

Las transacciones señaladas por FinCEN ocurrieron entre 2019 y 2023, periodo que coincide con el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, cuando Alfonso Romo mantenía una posición de alta cercanía con el Ejecutivo federal.

De acuerdo con el documento oficial del Departamento del Tesoro, Vector formó parte de una red compleja de operaciones financieras transnacionales asociadas a Joaquín “El Chapo” Guzmán, en las que participaron mulas de dinero, empresas fachada y compañías extranjeras dedicadas al comercio encubierto de precursores químicos utilizados para la elaboración de fentanilo.

El informe detalla que una mula de dinero transfirió más de 1.5 millones de dólares a Vector, y que entre 2019 y 2021 se transfirieron más de 500 mil dólares adicionales a través de una empresa con sede en Estados Unidos.

“FinCEN concluye que existen fundamentos razonables para determinar que Vector, una institución financiera que opera fuera de los Estados Unidos, representa una preocupación principal en materia de lavado de dinero en relación con el tráfico ilícito de opioides, debido a la prestación de servicios financieros que facilitan dicho tráfico por parte de organizaciones criminales mexicanas, incluyendo el Cártel de Sinaloa y el Cártel del Golfo”, sostiene el análisis publicado por el Departamento del Tesoro.

FinCEN detalla que una de las estrategias comunes utilizadas por las organizaciones de tráfico de drogas (DTOs) para ocultar el origen ilícito de los recursos fue el uso de empresas fachada o empresas fantasma, las cuales funcionaron como vehículos para mover dinero, mezclando ingresos ilegales con flujos de capital aparentemente legítimos.

El informe señala que Vector facilitó más de 17 millones de dólares en transferencias sospechosas a múltiples compañías con sede en China a comienzos de 2021, actuando en nombre de una empresa vinculada a una organización internacional de tráfico de drogas.

“Vector ha sido clave en el procesamiento de transferencias hacia compañías chinas con antecedentes de envíos de precursores químicos a México para fines ilícitos”, establece el documento.